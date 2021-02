Niedzielski: Dziś znów ponad 12 tys. nowych przypadków koronawirusa

fot. Marek Lapis / FORUM

Mamy 12 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podał w czwartek rano minister zdrowia Adam Niedzielski.

"To liczba praktycznie identyczna jak wczoraj, ale nie można dać się zmylić, że jest to liczba podobna, bo patrząc na tydzień wstecz, to oznacza przyrost o ponad 3 tys. przypadków" – wskazał na antenie RMF FM szef resortu zdrowia.

Minister pytany, czy dojdziemy do jesiennej fali niechlubnych rekordów, odparł, że prognozy pokazują, że szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10 – 12 tys. Zwrócił uwagę, że nie chodzi tu o dzienny, jednorazowy wynik, ale średnią tygodniową – zsumowane dane z tygodnia, podzielone przez siedem dni.

Obecnie średnia ta wynosi ok. 8 tys. przypadków. Szef resortu zdrowia wskazał, że dzienne ilości zakażeń mogą być niebawem rzędu powyżej 15,16 tys. "Prognoza mówi, że szczyt zachorowań będzie pod koniec marca" – podał.

Pytany, czy oznacza to, że Wielkanoc będzie "w pełnych obostrzeniach", minister powiedział, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale "nie będzie ukrywał, że jeśli będzie kontynuacja trendu wzrostowego, to prawdopodobnie taki scenariusz będzie rozważany, by Wielkanoc spędzić w domu".

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl