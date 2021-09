Niedzielski: Dzienne przekroczenie liczby tysiąca zakażeń w tym tygodniu

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Dzienne przekroczenie liczby tysiąca zakażeń koronawirusem może mieć miejsce w tym tygodniu - stwierdził w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przeczytaj także Kraska: W tym tygodniu informacja o szczepieniach seniorów trzecią dawką

Szef MZ powiedział na konferencji prasowej, że "w najbliższych dniach czy najbliższych tygodniach trzeba się spodziewać, że przekroczymy w ciągu jednego z dni liczbę tysiąc, ale też powoli średnia zakażeń będzie do tego poziomu tysiąc dążyła".

"Średni poziom pewnie się zrealizuje pod koniec września, czyli w kolejnym tygodniu, natomiast dzienne przekroczenie tysiąca może mieć miejsce w tym tygodniu" - powiedział Niedzielski.

"Widzimy wyraźnie, że dynamika procesu epidemicznego przyrasta. O ile kilka tygodni temu mogliśmy jeszcze patrzeć na to, że z tygodnia na tydzień to zwiększenie liczby nowych zakażeń jest rzędu dwudziestu, dwudziestu kilku procent, to tak naprawdę od tygodnia mamy do czynienia już z dynamikami rzędu 35, nawet 40 procent. Nawet z dnia na dzień zdarzały się takie sytuacje, że ta dynamika była blisko 50-prcoentowa" - podkreślił.

Przeczytaj także Wojewoda lubelski: Mamy największy wskaźnik zakażeń w skali kraju

Według ministra zdrowia skutkiem tego jest, że średnia dzienna liczba zakażeń przekroczyła 600. "Tydzień temu to jeszcze było 450, a jeszcze niedawno - przypomnę - te średnie liczby kształtowały się w przedziale 200-300. Widać, że mamy do czynienia z takim konsekwentnym trendem zwiększania liczby zakażeń" - ocenił.

Zastrzegł, że wzrosty te przekładają się na wzrost hospitalizacji. "W tej chwili mamy przekroczoną już liczbę tysiąca hospitalizacji" - poinformował Niedzielski. Dodał, że "liczba hospitalizacji w ciągu tygodnia się podwoiła".

Poinformował, że dzienna średnia wykonywanych testów wynosi ok. 40 tys. "Ta liczba jest stabilna, ale niestety mamy coraz większy odsetek dodatnich testów. On jeszcze niedawno był nawet poniżej jednego procenta, a w tej chwili w skali kraju ten parametr wynosi 2 proc." - wyjaśnił Niedzielski.

Zaznaczył, że w oczy najbardziej rzuca się wzrost zleceń na testy od lekarzy z POZ. "Tutaj przez długi czas, szczególnie w czasie wakacji, mieliśmy bardzo stabilną sytuację, kiedy tych zleceń było bardzo niewiele w ciągu tygodnia, to były liczby nawet poniżej 10 tys. W tej chwili przekroczyliśmy już tygodniową liczbę zleceń - mówię o ostatnim tygodniu - 30 tys. Tydzień temu było to 20 tys." - powiedział. Zdaniem ministra zdrowia, wskaźnik wzrostu zleceń był zawsze zwiastunem tego, co będzie się działo z liczbą nowych zakażeń.

"W kolejnych tygodniach będziemy obserwowali nadal dynamiczny wzrost. Nie możemy tutaj w żaden sposób liczyć na to, że będzie jakiekolwiek spowolnienie tego procesu wzrostu liczby zakażeń" - zastrzegł. (PAP)

Dane MZ z 20 września 2021 roku: MZ w poniedziałek podało, że badania potwierdziły 363 nowe zakażenia koronawirusem, nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Według danych resortu zdrowia, w niedzielę badania potwierdziły 540 nowych zakażeń koronawirusem, zmarła jedna osoba z COVID-19, a w sobotę potwierdzono 797 nowych zakażeń zmarło 14 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 898 299 przypadków. Zmarło 75 488 osób z COVID-19.

Autor: Iwona Żurek, Olga Łozińska, Agata Zbieg

oloz/agz/ mok/