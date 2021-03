Niedzielski: Dynamiczny przyrost dziennych zachorowań

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Mamy do czynienia obecnie z dynamicznym przyrostem dziennych zachorowań, wzrostem zleceń na badania diagnostyczne, co przekłada się na coraz większe obłożenie szpitali – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, oceniając bieżącą sytuację epidemiczną.

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. W piątek przekazano informacje o zdiagnozowaniu 15 829 nowych chorych, czyli – jak wyliczył – jest to o 4,2 tys. więcej niż tydzień wcześniej.

"Ta liczba robi wrażenie. Mówię tutaj o tym przyroście, bo to kontynuacja stałego trendu dynamicznego przyrostu dziennej liczby zachorowań" – powiedział.

Zaznaczył, że z tygodnia na tydzień liczba dziennych zachorowań przyrasta o jedną trzecią. "To dorowadziło do tego, że średnia zachorowań w ostatnim tygodniu przekroczyła 11 tys., a dokładnie osiągnęła wartość 11 600. To oznacza, że wzrosła ona względem zeszłego tygodnia o 33 proc. W zeszłym tygodniu było to 8,8 tys." – wyliczył.

"Jesteśmy w sytuacji trudnej. Widzimy, że trzecia fala się rozwija, przekraczamy poziom 15 tys. (zakażeń dziennie - PAP). Należy spodziewać się, że w przyszłym tygodniu patrząc na to tempo, w którym rozwija się pandemia, możemy mieć do czynienia z sytuacją, że przekroczony zostanie poziom 18 tys. zachorowań bądź więcej” – powiedział minister.

Zauważył, że liczba zlecanych testów przez lekarzy POZ na badania w celu wykrycia SARS-CoV-2 stale rośnie. W zeszłym tygodniu było to 96 tys. zleceń, w tym tygodniu 125 tys. Zaznaczył też, że wzrost tych wszystkich wskaźników przekłada się na coraz większe obłożenie szpitali. (PAP)

