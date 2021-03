Niedzielski: Czeka nas trudny miesiąc. System opieki zdrowotnej będzie testował swoją wydolność

Prof. Gut: Jeżeli inni nie chcą szczepionki AstraZeneca, to my kupmy, ile się da

Jeżeli inni nie chcą w Unii Europejskiej szczepionki firmy AstraZeneca, to my kupmy, ile się da – powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie koncern ten ma teraz problemy w niektórych krajach, bo szybciej zdecydował się na dostawy do Wlk. Brytanii. "To wielka gra interesów" – dodał.