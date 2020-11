Niedzielski: Badania przesiewowe będą dobrowolne

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Badania przesiewowe na obecność koronawirusa będą dobrowolne - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał, że we wtorek rozmawiał z wojewodą podkarpackim, małopolskim i śląskim na temat logistycznej i merytorycznej koncepcji przeprowadzenia badań.

W ubiegłym tygodniu Niedzielski poinformował, że na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce zostaną przeprowadzone badania przesiewowe pod kątem koronawirusa za pomocą testów antygenowych, które dają wynik po kilkunastu minutach.

W TVP Info szef MZ zapewnił, że udział w badaniu przesiewowym będzie dobrowolny. "W tym tygodniu, na polecenie premiera, pracujemy bardzo intensywnie nad tym zagadnieniem. Chcemy znaleźć taką formułę, która będzie i merytorycznie uzasadniona, i będzie broniła się przed krytyką ekspertów czy epidemiologów" - wskazał minister.

"Tu mamy dwa spojrzenia, że warto te testy antygenowe, oprócz tego, żeby zrobić przesiew, dać lekarzom POZ, by na miejscu w przychodni mogli weryfikować pacjenta objawowego, czy ma koronawirusa czy to jest inne zachorowanie. Więc wydaje się, że w pierwszej kolejności wprowadzimy taką możliwość do gabinetów POZ" - powiedział.

Dodał, że w sprawie badań przesiewowych resort pracuje z trzema województwami: podkarpackim, małopolskim i śląskim. "Wczoraj rozmawialiśmy z wojewodami i wspólnie przygotujemy koncepcję, która będzie logistycznie do przeprowadzenia, ale też będzie uwzględniała merytoryczny punkt widzenia epidemiologów" - podkreślił Niedzielski.(PAP)

