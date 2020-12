Niedziele handlowe w 2021 r. Kiedy sklepy będą otwarte?

PRCH: każdy dodatkowy dzień handlu zdecyduje o kondycji wielu firm w kolejnych miesiącach

Każdy dodatkowy dzień handlu, to okazja do generowania obrotów i zadecyduje o kondycji wielu przedsiębiorstw w kolejnych miesiącach - wskazuje Polska Rada Centrów Handlowych odnosząc się do zniesienie zakazu handlu w niedziele 6 grudnia.