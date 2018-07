Niedziele bez handlu? Na rynku pracy i tak brakuje sprzedawców

Drugi kwartał na rynku pracy należał do handlowców i sprzedawców - to do nich przede wszystkim kierowane były oferty pracy w serwisie Pracuj.pl. Coraz chętniej zatrudniający szukają również pracowników fizycznych, w porównaniu do analogicznego okresu rok temu - liczba ofert wzrosła o 40 proc.

Jak wynika z najnowszego raportu "Rynek pracy specjalistów Q2 2018" przygotowanego przez serwis Pracuj.pl, pracodawcy w okresie od kwietnia do czerwca zamieścili ponad 143 tysiące ogłoszeń, czyli o 5,4 proc. więcej niż w tym samym czasie rok temu. Więcej niż połowa oferty skierowana była do handlowców lub specjalistów do spraw obsługi klienta.

Tych pracowników szukano najczęściej

Kogo szukali pracodawcy? 31 proc. ogłoszeń o pracę dotyczyło specjalistów ds. handlu i sprzedaży, a 22 proc. specjalistów ds. obsługi klienta. Na kolejnych miejscach znaleźli się specjaliści ds. IT (15 proc.), specjaliści ds. finansów (14 proc.) oraz inżynierowie (12 proc.)

W raporcie zauważono, że podobnie jak w I kwartale 2018 roku, jak i w II kwartale, rośnie zapotrzebowanie na pracowników o specjalizacjach technicznych. Szukano ekspertów od budownictwa, inżynierów, pracowników produkcji oraz specjalistów logistyki.

– Znaczenie wiedzy widać w przypadku handlowców, do których kierowana była niemal co trzecia oferta na portalu w II kwartale tego roku (31%). Zgodnie z naszym niedawnym raportem „Kariera w sprzedaży”, najwyższe wynagrodzenia otrzymują sprzedawcy w branżach technologicznej, inżynierskiej czy medycznej. Ta praca wymaga bowiem od nich specjalistycznej wiedzy i fachowej znajomości produktów i usług – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Jak wynika z danych Pracuj.pl, w II kwartale 2018 roku nastąpił duży wzrost liczby ofert kierowanych do pracowników fizycznych. W stosunku do ubiegłego roku wzrost ten wyniósł 40 proc. Do pracowników fizycznych kierowane było więcej niż co dziesiąte ogłoszenie o pracę.

Gdzie szukano pracowników

Pracuj.pl podało, że najwięcej ofert pochodziło z województwa mazowieckiego. "To kolejny miesiąc, w którym ten region przebił o ponad dwa razy drugi region w zestawieniu. Jest nim województwo dolnośląskie (10 proc. ogłoszeń), które znalazło się tuż przed małopolskim (10 proc.), śląskim (9 proc.), wielkopolskim (9 proc.) i pomorskim (7 proc.)" podają autorzy raportu.

ajwyższe średnie wynagrodzenie odnotowują specjaliści z województw mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Czwarte miejsce zajęło w zestawieniu województwo pomorskie, a piąte – wielkopolskie. Oba wyprzedziły województwo śląskie, pozycjonujące się wyżej pod względem liczby ofert pracy.

W regionach, w których najczęściej szukano pracowników, oferowano również najwyższe płace. N

Weronika Szkwarek