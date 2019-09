Niedługo kolejny "Weekend za pół ceny". Zniżki nawet do 50%

Setki atrakcji turystycznych w Polsce w cenach niższych nawet o 50% - to idea "Weekendu za pół ceny". Najbliższa edycja wydarzenia już w listopadzie. Po raz pierwszy tanie zwiedzanie Polski będzie promowane w ten sposób także za granicą.

"Weekend za pół ceny" jesienią 2019 roku potrwa od 22 do 24 listopada. Założeniem ogólnopolskiej akcji promocyjnej jest zachęcanie do korzystania z krajowej bazy turystycznej - miejsc noclegowych i atrakcji - poza tzw. wysokim sezonem.

Atrakcje tańsze nawet o połowę

Żeby zachęcić Polaków, podmioty z branży turystycznej biorące udział w przedsięwzięciu przygotowują dla turystów liczne zniżki. Organizatorzy podkreślają, że w "Weekend za pół ceny" bilety wstępu są tańsze nawet o połowę.

Szczegółowa lista podmiotów, które przygotują zniżki dla turystów, zostanie ogłoszona 30 października br. W poprzedniej, wiosennej edycji akcji "Weekend za pół ceny" swoje oferty promowało blisko 900 podmiotów w całym kraju. Skorzystało z nich 182 tys. klientów.

Szczegółowe promocje będzie można sprawdzić na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl.

Witryna pełni jedynie funkcję informacyjną i nie będzie obsługiwała procesu rezerwacji atrakcji - tych należy dokonywać bezpośrednio u firmy oferującej zniżkę.

"Przyłącz się - zarobisz poza sezonem"

Jak informuje Polska Izba Turystyki, po raz pierwszy akcja "Weekend za pół ceny" wykroczy poza granice Polski. Promocja będzie prowadzona także w Niemczech, Skandynawii, Rosji, Czechach, na Słowacji i Ukrainie.

Póki co, trwają zapisy do udziału w programie. Propozycja jest skierowana do podmiotów z branży hotelowej, gastronomicznej i kulturowej. "W ten sposób zapewnisz sobie dodatkowe korzyści również poza głównym sezonem turystycznym. Przygotowując okazyjne oferty, dotrzesz do znacznie większej grupy turystów" - zachęcają organizatorzy, którymi są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Izba Turystyki. Udział w samej akcji jest bezpłatny - tak dla turystów, jak i podmiotów branżowych.

Malwina Wrotniak