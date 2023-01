Niedaleko Malagi powstała pierwsza w Europie kontynentalnej plantacja kakaowca

Jedyna plantacja kakaowca na kontynencie europejskim znajduje się w Algarrobo niedaleko Malagi w hiszpańskiej Andaluzji. Do fabryki czekolady już wysłano pierwsze zbiory - 70 kilogramów ziaren kakao. To efekt czteroletnich badań naukowców z państwowej Wyższej Rady Badań Naukowych (CSIC) i Uniwersytetu w Maladze w ramach eksperymentalnego projektu przeprowadzonego m. in. w szklarniach bez ogrzewania - poinformował w rozmowie z radiem "Cadena Ser" Inaki Hormaza z Instytutu Ogrodnictwa Subtropikalnego i Śródziemnomorskiego.

Drzewo kakaowca pochodzi z Amazonii, a 70 proc. światowej produkcji tego egzotycznego owocu koncentruje się w Afryce - na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ghanie, Nigerii i Kamerunie. Innymi producentami kakao są Indonezja, Brazylia, Peru i Ekwador. Roślina wymaga odpowiedniego klimatu, nie rośnie w temperaturze poniżej 15 st. C. Jest wrażliwa na zmiany pogody, na szkodniki i choroby.

Utrzymanie odpowiedniej dla kakaowca temperatury, zwłaszcza w zimie, było głównym problemem naukowców z CSIC. Okazało się, że dobrze rośnie w szklarniach - zarówno z ogrzewaniem, w których temperatura w zimie nie spada poniżej 15 st., jak i bez ogrzewania, ale z temperaturą kontrolowaną za pomocą koców termicznych i odpowiedniej wentylacji. Koszt produkcji jest znacznie niższy przy niestosowaniu ogrzewania.

Drugim problemem było zapylanie roślin. W naturalnym środowisku robią to małe owady różnych gatunków. W przypadku eksperymentalnego projektu uprawy koło Malagi przeprowadzano zapylanie ręcznie, ale prowadzone są badania nad przydatnością rodzimych insektów.

Zgodnie z Hormazą, Instytut naukowy bada różne gatunki roślin tropikalnych, które mogłyby być uprawiane na południu Hiszpanii - w szklarniach lub na zewnątrz. Andaluzyjskie wybrzeże Morza Śródziemnego było pierwszym obszarem kraju, gdzie zaczęto uprawiać komercyjnie czerymoję, a od lat 60. XX w - awokado. W latach 90. zaczęto uprawiać mango.

Celem jest dywersyfikacja upraw w Europie, wzbogacenie ich o nowe, egzotyczne gatunki. Obecnie prowadzone są eksperymentalne uprawy na świeżym powietrzu owoców liczi, longanu, pitaji, karamboli, marakui, gujawy oraz kawowca, a w szklarniach - oprócz kakaowca, także papai.

