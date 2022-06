Niebezpieczne zabawki. UOKiK radzi, jak wybrać produkty dla dzieci i na co zwrócić uwagę

fot. FamVeld / / Shutterstock

Prawie połowa zabawek dla dzieci poniżej 3 lat nie spełniała wymagań formalnych lub konstrukcyjnych. Podczas ostatniej kontroli sprawdzono 110 modeli - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że prawie połowa skontrolowanych zabawek dla dzieci poniżej 3. roku życia nie spełniała wymagań formalnych lub konstrukcyjnych.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że sprawdzono, czy 110 modeli zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3. roku życia jest dobrze oznakowanych oraz czy nie mają wad konstrukcyjnych, np. zbyt małych elementów, które dziecko z łatwością może połknąć.

"Zweryfikowaliśmy również, czy produkty są solidnie wykonane i nie wydają zbyt głośnych dźwięków, narażających nasze pociechy na uszkodzenie słuchu" – stwierdził Tomasz Chróstny

Urząd zwrócił uwagę, że zdiagnozowane w wyniku kontroli najpoważniejsze problemy to stosowanie zbyt małych elementów w zabawkach, nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności i brak niezbędnych ostrzeżeń.

UOKiK zaapelował w związku z tym, że wybierając upominki dla dzieci, warto zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo.

"Dbamy o to, by zabawki, które trafiają do rąk naszych dzieci, były bezpieczne. Przez cały rok kontrolujemy je wraz z Inspekcją Handlową – rwiemy, palimy, zgniatamy, zrzucamy z wysokości – innymi słowy, surowo je testujemy m.in. w wyspecjalizowanym laboratorium UOKiK w Lublinie" - zapewnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wybrać bezpieczną zabawkę? UOKiK radzi

Wybierz zabawkę odpowiednią do wieku malucha . Zwróć uwagę, czy na opakowaniu nie ma napisu „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy/3 lat” lub jego graficznego odpowiednika. Obok tego ostrzeżenia lub w instrukcji producent powinien umieścić krótki opis zagrożenia, np. pojawienie się małych elementów. Przykładowo lalki dla najmłodszych, maskotki czy gryzaki nie mogą zawierać małych części – dziecko mogłoby się nimi udławić.

. Zwróć uwagę, czy na opakowaniu nie ma napisu „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy/3 lat” lub jego graficznego odpowiednika. Obok tego ostrzeżenia lub w instrukcji producent powinien umieścić krótki opis zagrożenia, np. pojawienie się małych elementów. Przykładowo lalki dla najmłodszych, maskotki czy gryzaki nie mogą zawierać małych części – dziecko mogłoby się nimi udławić. Upewnij się, że zabawka jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów. Często mała nierówność może być przyczyną dużego nieszczęścia. Składane wózki dla lalek czy dziecięce deski do prasowania muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą. W zabawkach, do których dziecko może wejść (np. namiot, domek) drzwi lub pokrywa powinny się swobodnie otwierać. W huśtawkach sprawdź sznurki i linki – czy są solidne, a węzły się nie rozwiązują. Obejrzyj dokładnie zabawkę, zanim podejmiesz decyzję o jej zakupie.

Sprawdź, czy nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów. Często mała nierówność może być przyczyną dużego nieszczęścia. Składane wózki dla lalek czy dziecięce deski do prasowania muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą. W zabawkach, do których dziecko może wejść (np. namiot, domek) drzwi lub pokrywa powinny się swobodnie otwierać. W huśtawkach sprawdź sznurki i linki – czy są solidne, a węzły się nie rozwiązują. Obejrzyj dokładnie zabawkę, zanim podejmiesz decyzję o jej zakupie. Czytaj instrukcje. Powinny być one dołączone np. do rowerków, hulajnóg czy huśtawek. Jeśli produkt wymaga samodzielnego złożenia – przedsiębiorca ma obowiązek dołączyć do produktu instrukcję montażu.

Powinny być one dołączone np. do rowerków, hulajnóg czy huśtawek. Jeśli produkt wymaga samodzielnego złożenia – przedsiębiorca ma obowiązek dołączyć do produktu instrukcję montażu. Znak CE powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, opakowaniu lub przytwierdzonej etykiecie. To deklaracja producenta, że produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne i prawne. Można wtedy domniemywać, że zabawka będzie bezpieczna dla małych użytkowników.

powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, opakowaniu lub przytwierdzonej etykiecie. To deklaracja producenta, że produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne i prawne. Można wtedy domniemywać, że zabawka będzie bezpieczna dla małych użytkowników. Zwróć uwagę na głośność zabawki. W zależności od jej rodzaju (np. grzechotka, telefon, pianinko) oraz czasu trwania dźwięku, jego maksymalny, dopuszczalny poziom wynosi od 60 do 130 dB. Niestety, te wymagania można sprawdzić tylko w laboratorium. To producent jest zobowiązany zapewnić, by zabawka wydawała dźwięk na dopuszczalnym poziomie, czyli powinien mieć sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie tego parametru. Kupujący przed zakupem mogą jedynie posłuchać, jakie dźwięki wydaje zabawka i czy nie są one nieprzyjemne, zbyt ostre dla ucha.

W zależności od jej rodzaju (np. grzechotka, telefon, pianinko) oraz czasu trwania dźwięku, jego maksymalny, dopuszczalny poziom wynosi od 60 do 130 dB. Niestety, te wymagania można sprawdzić tylko w laboratorium. To producent jest zobowiązany zapewnić, by zabawka wydawała dźwięk na dopuszczalnym poziomie, czyli powinien mieć sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie tego parametru. Kupujący przed zakupem mogą jedynie posłuchać, jakie dźwięki wydaje zabawka i czy nie są one nieprzyjemne, zbyt ostre dla ucha. Przed zakupem zabawki świetlnej sprawdź, czy światło nie jest zbyt intensywne – może to negatywnie wpływać na wzrok dziecka.

Dostęp do baterii musi być dobrze zabezpieczony. Powinien być możliwy tylko przy użyciu odpowiedniego narzędzia (np. śrubokrętu) lub dzięki wykonaniu dwóch niezależnych ruchów (np. pociągnięcie i skręt). W pierwszym przypadku śrubka musi być na stałe umieszczona w klapie osłony pojemnika na baterie, tak aby nie można było jej wykręcić do końca i wyjąć.

musi być dobrze zabezpieczony. Powinien być możliwy tylko przy użyciu odpowiedniego narzędzia (np. śrubokrętu) lub dzięki wykonaniu dwóch niezależnych ruchów (np. pociągnięcie i skręt). W pierwszym przypadku śrubka musi być na stałe umieszczona w klapie osłony pojemnika na baterie, tak aby nie można było jej wykręcić do końca i wyjąć. Pilnuj, aby dziecko nie połykało zabawek, które zwiększają wymiary po kontakcie z wodą, np. po 24 godzinach moczenia. Stwarza to zagrożenie uduszenia się dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po połknięciu rozszerzy swoją objętość.

autorka: Anna Bytniewska