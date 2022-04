Niebezpieczne produkty niespożywczych w UE. Zabawki i samochody na czele listy

fot. FamVeld / / Shutterstock

Pojazdy silnikowe i zabawki znalazły się na czele tegorocznej listy niebezpiecznych produktów niespożywczych w UE - wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Środki ochrony indywidualnej, takie jak maski ochronne, nadal stanowią znaczną część zgłoszonych produktów.

KE opublikowała roczne sprawozdanie w sprawie Safety Gate, unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Sprawozdanie to obejmuje ostrzeżenia zgłoszone w 2021 roku oraz związane z nimi działania podjęte przez organy krajowe.

Po raz pierwszy w tym rocznym sprawozdaniu samochody znalazły się na szczycie listy zgłoszonych produktów, a na drugim miejscu plasują się zabawki. Ponadto w kontekście pandemii Covid-19 środki ochrony indywidualnej, takie jak maski, nadal stanowią znaczną część zgłoszonych produktów.

Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości i konsumentów, powiedział, że ważne jest, aby system Safety Gate był dostosowany do nowego środowiska konsumenckiego. "W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostanie on skutecznym narzędziem jednolitego rynku, chroniącym konsumentów w każdych okolicznościach. System ten odegrał istotną rolę w zapewnieniu, by sprzęt wykorzystywany w walce z pandemią spełniał najwyższe standardy" - zaznaczył.

W 2021 roku organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa wymieniły za pośrednictwem systemu 2142 ostrzeżenia. Po raz pierwszy największą liczbę ostrzeżeń zgłoszono w kategorii „pojazdy silnikowe”, a kolejne miejsca zajęły „zabawki” oraz „urządzenia i sprzęt elektryczny”.

Jeżeli chodzi o pojazdy silnikowe, podjęte działania dotyczyły głównie przypadków wycofania z rynku po wykryciu problemów technicznych, podczas gdy w przypadku zabawek skoncentrowano się na obecności niebezpiecznych chemikaliów, a także baterii guzikowych.

W związku z trwającą pandemią, działania w zakresie nadzoru obejmowały szereg produktów związanych z Covid-19. Wiele ostrzeżeń dotyczyło środków ochrony indywidualnej, a w szczególności masek. Pięcioma najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami były uszkodzenie ciała, chemikalia, pożar, udławienie i porażenie prądem.

Ze sprawozdania wynika, że w 2021 roku wzrosło wykorzystanie sieci systemu wczesnego ostrzegania w 30 państwach uczestniczących: UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

KE uruchomiła w poniedziałek nowe narzędzie nadzoru elektronicznego zwane „robotem internetowym”. Będzie wspierać organy krajowe w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate. Pozwoli ono zidentyfikować i automatycznie sporządzić wykaz wszystkich takich ofert, umożliwiając organom ustalenie dostawcy i nakazanie skutecznego wycofania tych ofert.

Od 2003 roku system Safety Gate umożliwia państwom UE/EOG, Zjednoczonemu Królestwu (Irlandii Północnej) i Komisji Europejskiej szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki temu możliwe jest wycofanie produktów z rynku.

Umowę o współpracy z państwami członkowskimi w celu usuwania niebezpiecznych produktów ze swoich stron internetowych podpisało dotychczas jedenaście internetowych platform handlowych: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy i Joom. Dostępne jest również najnowsze sprawozdanie z postępu prac dotyczące Product Safety Pledge.

Z Brukseli Łukasz Osiński