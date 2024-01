Niebawem w aptekach pojawi się polska medyczna marihuana. Ma być tańsza

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko w Studiu PAP zapowiedział, że za 3 miesiące w aptekach pojawią się polskie, tańsze w produkcji konopie medyczne. "Do tej pory pochodziły one z importu, głównie z Kanady" - dodał.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w grudniu 2023 r. wydał pierwsze w historii Polski zezwolenie na uprawę oraz zbiór ziela konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego. Zgodę otrzymał warszawski Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Sachajko pytany, czy oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy w aptekach pojawi się wyprodukowana w Polsce medyczna marihuana potwierdził te informacje.

"Instytut warszawski już produkuje, więc jest to kwestia około trzech miesięcy, bo to jest lek. To jest cała procedura dosyć skomplikowana, ale będziemy mieli w aptekach tańsze konopie medyczne, dostępne cały czas. To nie może być tak, że ktoś się leczy dwa miesiące, a później akurat dostawa z Kanady nie dotarła. Będziemy mieć swoje tanie konopie medyczne w aptekach" - zapewnił.

Sachajko podkreślił, że jest wiele jednostek chorobowych, w przypadku których pacjentom przepisywana jest medyczna marihuana. Ta marihuana pochodzi z importu, głównie z Kanady. Jak dodał Sachajko, w przypadku leczenia ważna jest ciągłość dostaw, co zapewni produkcja krajowa.

Poseł Kukiz'15 przypomniał, że poznański Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich obiecał, że do końca ubiegłego roku konopie wyprodukowane przez niego znajdą się w aptekach, jednak ostatecznie warszawski instytut okazał się szybszy.

