Niebajeczna praca w Disneyu - 30 tys. osób chce podwyżek. Możliwy pierwszy strajk w historii parku

Można wymachiwać mieczem świetlnym lub przymierzać pantofelki cały dzień. Jak się okazuje, praca w parku rozrywki Disney World nie pozwala na zachowanie żadnego standardu. Osoby tam zatrudnione zarabiają niewiele ponad najniższą krajową. Postanowili wejść w spór z pracodawcą.

- Choć kocham swoją pracę, nie pozwala mi ona na opłacenie rachunków - mówi CNN Jonathan Pulliam, który w Disney World na Florydzie przepracował 5 lat, występując w przebraniach ulubionych postaci z kreskówek. Za godzinę pracy dostaje 15,85 dolarów, co tygodniowo daje 550 dolarów. Czynsz w okolicy kosztuje 1800 dolarów. To drogo, ale nic dziwnego - obszar jest atrakcyjny turystycznie. Nie dziwi więc, że kilka osób zatrudnionych razem z Pulliamem mieszka w samochodach, gdyż nie stać ich na wynajem lokalu. - Mam dach nad głową, bo dzielimy się czynszem z siostrą - dodaje.

Podwyżki obiecuje sam Disney

W tym tygodniu 32 tys. zatrudnionych przez Disneya - od tych przebierających się w kostiumy przez kelnerów i kucharzy w restauracjach, sprzedawców w sklepach z pamiątkami, recepcjonistów w hotelach i ekipy sprzątające po kierowców autobusów czy kolejek - będzie głosować nad sporem grupowym z pracodawcą. To osoby zatrudnione na stawce 15 dolarów za godzinę.

Zgodnie z planem podwyżek obejmującym najbliższe pięć lat, które proponuje Disney World, pracownicy chcieliby co roku dostawać co najmniej o 1 dolara więcej za godzinę, by w 2026 roku osiągnąć poziom 20 dolarów. Dotyczyłaby ona 46 proc. osób z 75-tysięcznej załogi. - To bardzo mocna oferta. Większość pracowników zobaczy podwyżki w wysokości od 33 do 46 proc. - zaznacza Andrea Finger, rzeczniczka Disneya.

Płace byłyby oczywiście zróżnicowane pod kątem wykonywanej pracy. I tak personel hotelowy i kierowcy autobusów otrzymywaliby co najmniej 20 dolarów za godzinę, a pracownicy kuchni od 20 do 25 dolarów.

Szykuje się spór zbiorowy. Czy Disney World grozi zamknięcie?

Ta oferta zarządu nie zadowala związków zawodowych, które nawołują do głosowania na "nie". Żądają oni natychmiastowej podwyżki o 3 dolary na godzinę lub 20 proc. więcej od obecnej pensji.

- Dolar w ciągu roku to za mało - wyjaśnia Matt Hollis, prezes Service Trades Council Union, organizacji, która zrzesza sześć lokalnych związków zawodowych. - Dolar więcej nie wystarczy, by wypłata nadążyła za gwałtownie rosnącymi kosztami życia. Nie daje też szansy, by opłacić rachunki. Stoją przed wyborem: jeść czy zatankować samochód, by dojechać do pracy - dodaje.

Oliwy do ognia dodaje sprawa zwolnionych dyrektorów Disneya, którzy odeszli z pokaźnymi odprawami. Były dyrektor generalny Bob Chapek dostanie 20 mln dolarów. Geoff Morrell za trzy miesiące pracy dostał wypłatę w wysokości 10,3 mln dolarów za nadzorowanie spraw korporacyjnych. To oznacza, że jego dniówka wyniosła ponad 100 tys. dolarów.

Jak na razie nie wyznaczono jeszcze terminu strajku, ale się na niego zanosi. Byłby to pierwszy strajk w Disney World od momentu jego założenia w 1971 roku. Na pewno jego widmo spowoduje, że zarząd ponownie wróci do stołu negocjacyjnego, być może z lepszą ofertą dla pracowników. - Wierzymy, że Disneya stać na więcej - mówi Hollis.

Co z amerykańską płacą minimalną?

Obecnie kwota minimalna za godzinę w USA wynosi 7,25 dolara, ale nie była zmieniana od 14 lat. Poszczególne stany mogą ustalić swoją stawkę, która nie może być niższa od tej federalnej. Na Florydzie to 11 dolarów za godzinę.

Parki rozrywki Disneya osiągnęły przychody w wysokości 7,4 mld dolarów na całym świecie. Po ich pocovidowym otwarciu przychody wzrosły o 36 proc., a zyski ponad dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego. Zarówno przychody, jak i zyski są powyżej tego, co firma odnotowała w 2019 roku.

