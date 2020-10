Nie żyje senator Stanisław Kogut. Chorował na Covid-19

fot. Tomasz Adamowicz / FORUM

W wieku 67 lat w szpitalu w Gorlicach zmarł senator Stanisław Kogut. Potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem.

Kogut był senatorem z ziemi sądeckiej. Sprawował mandat od 2005 r. Został ponownie wybrany na to stanowisko w wyborach w 2007, 2011 i 2015 roku. Od grudnia 2017 r. prowadzone było śledztwo w sprawie Koguta. W styczniu ubiegłego roku usłyszał on trzy zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. W trakcie śledztwa został zatrzymany m.in. syn senatora. Kogut został zawieszony w prawach członka PiS i został senatorem niezrzeszonym.

Informację o śmierci b. senatora PiS potwierdził PAP Wiktor Durlak, senator PiS z okręgu nowosądeckiego, znajomy Stanisława Koguta. Przyznał, że informację uzyskał od rodziny zmarłego.

