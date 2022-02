WORD-y pod lupą. Część osób nie dostanie prawa jazdy przez wadliwe pytania "na teorii"

fot. Łukasz Dejnarowicz / /

Egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w wyniku wadliwych pytań nie zdało 16 osób w 14 WORD-ach - poinformował we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wszystkie te osoby będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu bez wnoszenia opłaty - dodał.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury na temat błędnych pytań egzaminacyjnych dodanych do bazy pytań teoretycznych państwowego egzaminu na prawo jazdy, wiceminister poinformował, że egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w wyniku wadliwych pytań nie zdało 16 osób w 14 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Przeczytaj także Nie ma jak jazda z mamą lub tatą. Nadchodzą zmiany w prawie

Przypomniał, że 24 stycznia br. systemy teleinformatyczne zostały uzupełnione o nowe pytania w celu ich zastosowania podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, a osiem spośród tych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd. Dodał, że pytania te przygotowuje Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, a następnie przekazuje je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zarządza systemem egzaminacyjnym dla wszystkich WORD-ów. Osiem spośród tych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd. Wadliwe pytania nie są już stosowane podczas egzaminów.

Weber wskazał, że resort infrastruktury zlecił kontrolę w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz w Departamencie Transportu Drogowego MI, która zakończyła się 27 stycznia. "Wynika z niej, że jeden z członków komisji dokonał manewru edycji i zamiany przycisku z odpowiedzią +tak+ na +nie+ w stosunku do tych 8 pytań" - poinformował.

"W tej spawie skierowaliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w celu ustalenia, czy chodzi o błąd, przypadek, czy coś więcej" - zaznaczył wiceminister.

27 stycznia br. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że po kontroli odwołany został przewodniczący oraz jeden z członków Komisji; wszczęto też postępowanie dyscyplinarne wobec osób, które doprowadziły do tej sytuacji. Podało, że zaangażowanie innych instytucji niż wewnętrzne organy kontrolne Ministerstwa Infrastruktury może okazać się niezbędne w celu całkowitego wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia osób, które doprowadziły do tej sytuacji do odpowiedzialności. "W związku z powyższym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazane w sprawozdaniu pokontrolnym osoby" - podał wówczas resort. (PAP)

lgs/ pad/