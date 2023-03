Nie zapłacili za obiad i uciekli z restauracji. Wpadli, bo zostawili na stole telefon

„4 mkw. za 3500 euro miesięcznie". Protest włoskiej artystki przeciw absurdalnie wysokim cenom wynajmu Rekordowo wysokie ceny wynajmu mieszkań w Mediolanie wywołują oburzenie i rozgoryczenie, ale mogą też inspirować do artystycznego protestu. Udowodniła to artystka Cristina Donati Meyer, która zamknięty kiosk z gazetami przekształciła w miniaturowy dom "do wynajęcia" za maksymalnie wysoką cenę.