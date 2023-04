„Nie zabijajcie ChatGPT". Europa może zablokować superinteligentnego bota

Start-upy apelują o taką regulację sztucznej inteligencji, aby Unia nie utraciła konkurencyjności - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

fot. vs148 / / Shutterstock

Jak podaje gazeta, przedstawiciele polskiego rządu i eksperci z branży nie chcą iść w ślady Włochów, gdzie zdobywający popularność "bot od OpenAI trafił na rafę". "Włoski urząd ochrony danych osobowych nakazał firmie zaprzestać przetwarzania danych użytkowników" - czytamy.

"Urzędnicy zarzucają jej naruszenie prywatności internautów, brak systemu uniemożliwiającego dostęp nieletnim i wskazują na obawy co do dokładności informacji dostarczanych przez chatbota. W efekcie OpenAI wyłączył już Włochom to rewolucyjne narzędzie. Teraz można spodziewać się, że instytucje z innych krajów UE wezmą ChatGPT na celownik" - zauważa dziennik.

"Rzeczpospolita" powołując się na badania koalicji europejskich organizacji start-upowych, wskazuje, że co druga młoda spółka technologiczna w UE obawia się, że "regulacje względem sztucznej inteligencji spowolnią rozwój innowacyjności Europy". "Już teraz z uwagi na niesprzyjające otoczenie prawne 16 proc. firm technologicznych myśli o wstrzymaniu rozwoju projektów AI lub przeniesieniu biznesu poza kontynent" - podaje.

"UE może więc na własne życzenie przegrać technologiczny wyścig z Chinami i USA. Już w 2021 r. przedstawiona przez Brukselę ustawa o sztucznej inteligencji (AI Act) wywołała debatę, która dziś – w kontekście upowszechnienia się ChatGPT – stała się jeszcze gorętsza" - pisze dziennik.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przeczytaj także Megagroźna sztuczna inteligencja? Potrzebne pilne regulacje

"Jak się dowiedzieliśmy, unijna społeczność start-upów ONE23 zaapelowała właśnie do szwedzkiej prezydencji Rady UE o mniej restrykcyjne podejście do AI. Wezwała, by decydenci, tworząc prawo, myśleli o +zachowaniu, a wręcz zwiększaniu innowacyjnych zdolności unijnych firm+" - dodaje "Rz".(PAP)

bf/ mark/