Nie udało się przedłużyć ważności profilu zaufanego? Oto co teraz trzeba zrobić

Z końcem października wygasło ponad 5,5 mln profili zaufanych - to jedna trzecia wszystkich profili - przekazał zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Maciej Górski.



fot. Robson90 / / Shutterstock

Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki przypomniał, że profil zaufany co do zasady ważny jest 3 lata. W trakcie pandemii - z uwagi na chęć ograniczenia kontaktów społecznych - jego ważność była jednak przedłużana automatycznie. Ze względu na potrzebę przedłużenia ważności ponad 5,5 mln profili zaufanych do użytkowników rozsyłane były SMS-y informacyjne.

"Przedłużenie ważności profilu zaufanego jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na stronie pz.gov.pl, w zakładce +profil zaufany+ wybrać +szczegóły konta+, następnie podać kod, który przyjdzie na adres e-mail podany przez użytkownika, następnie kod z narzędzia autoryzacyjnego, np z SMS-a i to wszystko. Całość zajmuje nie dłużej niż dwie minuty" - powiedział Maciej Górski.

Nie przedłużyłem ważności profilu zaufanego. Co teraz?

Dodał, że jeśli ktoś nie przedłuży ważności swojego profilu zaufanego, profil stanie się nieaktywny i nie będzie go można wykorzystać w usługach e-administracji. "W takim przypadku będziemy musieli ponownie założyć profil zaufany korzystając z jednej z czterech metod: bankowości elektronicznej, wideo weryfikacji, wykorzystania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub potwierdzenia tożsamości w jednej z placówek" - powiedział. Dodał, że są to m.in. oddziały ZUS, urzędy gmin i urzędy skarbowe.

Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. "Do profilu zaufanego zalogujesz się tylko nazwą użytkownika lub adresem e-mail, a metoda autoryzacji logowania do profilu zmieni się na SMS z kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana" - czytamy.

Aby ponownie logować się do profilu zaufanego danymi konta bankowego, należy zalogować się do swojego profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła, a następnie zmienić dostawcę tożsamości na bank.

Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ apiech/