Nie tylko ropa. Premier wskazał kierunki współpracy z Arabią Saudyjską

Współpraca z Arabią Saudyjską nie będzie ograniczać się jedynie do ropy - przekazał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek spotkał się z saudyjskim następcą tronu. Politycy rozmawiali w Rijadzie m.in. o eksporcie polskiej żywności.

Szef polskiego rządu złożył we wtorek wizytę w Rijadzie, gdzie spotkał się z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, premierem Mohammedem bin Salmanem. Jak przekazała Kancelaria Premiera, politycy omówili aktualne stosunki dwustronne i dalszą współpracę w zakresie dostaw ropy do Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił potencjał, jaki ma Polska w zakresie inwestycji w technologie przyszłości oraz możliwości eksportowe polskiego rolnictwa. Podczas rozmów poruszono również kwestie międzynarodowe i regionalne.

Premier podkreślił na Twitterze, że współpraca z Arabią Saudyjską nie będzie sprowadzać się tylko do ropy. "W ostatnich latach Polska poczyniła ogromne postępy w zakresie cyfryzacji. Rozmawialiśmy o tym, jak polskie firmy mogłyby dostarczać swoje produkty i usługi do Arabii Saudyjskiej" - napisał szef polskiego rządu.

