Nie tylko rakiety. Lwów odpiera ataki hakerskie na infrastrukturę krytyczną

Mieszkańcy dzielnicy Sychów we Lwowie na zachodzie Ukrainy zostali pozbawieni ogrzewania i gorącej wody w wyniku ataku hakerskiego - poinformowało we wtorek przedsiębiorstwo komunalne Lwiwtepłoenerho. Na osiedlu dotkniętym awarią mieszka ok. 100 tys. osób.

fot. Ruslan Lytvyn / / Shutterstock

Przedsiębiorstwo napisało w komunikacie, że wskutek ataku hakerskiego uszkodzony został system zarządzania dostawami ciepła. Trwają prace nad przywróceniem ogrzewania i gorącej wody. Zapowiedziano, że ciepło powinno wrócić do domów o godz. 21.

Informację o ataku hakerskim sprawdzają organy ścigania - podał portal Ekonomiczna Prawda.

ndz/ adj/