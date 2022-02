Nie tylko opieka medyczna, ale też opieka weterynaryjna. Sieć sklepów poszerza pakiet benefitów

fot. Minerva Studio / / Shutterstock

Sieć sklepów Rossmann poszła o krok dalej w oferowanych przez siebie benefitach dla pracowników. Każdy zatrudniony w firmie może objąć opieką weterynaryjną swojego pupila.

Niemiecka sieć drogerii uruchomiła “Klub Zwierzaka”. Jest to pakiet korzyści pozapłacowych, skierowany do pracowników i ich domowych zwierzaków. Program powstał we współpracy z platformą PetHelp. W pakiecie pracownicy Rossmanna i ich koty oraz psy będą mogli skorzystać z konsultacji weterynaryjnych, szczepień, odrobaczeń, obcinania pazurków, USG, RTG, a także czipowania.

Poza standardowymi usługami weterynaryjnych “Klub Zwierzaka” oferuje również dostęp do webinarów i spotkań online z weterynarzami. Pracodawca umożliwia skorzystanie z kilku rodzaju abonamentów - w zależności od decyzji podjętej przez pracownika ten będzie miał do wyboru m.in. określoną pulę pieniędzy na preparaty pasożytnicze.

Skorzystać z pakietu może każdy pracownik sieci Rossmann. Ta w Polsce jest od blisko 20 lat. Na koniec ubiegłego roku miała 1578 placówek oraz zatrudnia blisko 17 tys. pracowników.

Benefity a obowiązki pracodawcy

Nie wszystkie dodatki, które oferują pracodawcy w swoich ofertach o prace, wynikają z dużej konkurencyjności na rynku pracy. Część z nich, jak chociażby karnet na siłownię lub basen, czy prezenty na święta są obowiązkiem nałożonym na firmy w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników, zbierany jest przez pracodawcę na odrębnym koncie i musi zostać spożytkowany na dodatki socjalne dla pracownika, ale również jego rodziny lub byłych pracowników przebywających na emeryturze lub rencie.

– Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można spożytkować na przyznawanie ulgowych usług i świadczeń, a sama wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu – wskazuje w rozmowie z Bankier.pl radca prawny Wojciech J. Chmurak.

