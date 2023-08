Nie tylko filmy i seriale. Będę grał w grę... na Netfliksie

Netflix poinformował, że w ciągu kilku tygodni rozpoczną się testy związane z udostępnianiem gier w chmurze. Co ciekawe, nie będzie to dotyczyło urządzeń mobilnych, a telewizorów oraz komputerów - informuje portal Wirtualnemedia.pl.

fot. Miguel Lagoa / / Shutterstock

Początkowo te testy obejmą niewielką liczbę graczy z Wielkiej Brytanii oraz Kanady i będzie można grać na wybranych urządzeniach telewizyjnych, a także komputerach PC i Mac.

Jeżeli chodzi o telewizory, to do grania na nich będzie używało się telefonu komórkowego, który zastąpi kontroler, a w przypadku komputera - to zadanie spełnią mysz i klawiatura. Na początku do dyspozycji użytkowników zostały oddane dwie gry: “Oxenfree” oraz “Molehew's Mining Adventure”.

W przypadku gier na telewizor będą one dostępne na markach partnerskich: Amazon Fire TV Streaming Media Players, Chromecast z Google TV, Nvidia Shield TV, telewizorach LG, urządzeniach i telewizorach Roku, telewizorach Samsung Smart TV i Walmart ONN, jednak później ta lista ma być rozszerzana o kolejne sprzęty.

Netflix wypuścił już 55 gier

Tego typu ruch ze strony Netfliksa nie powinien za bardzo dziwić, ponieważ ta platforma streamingowa traktuje gry jako sposób na pozyskiwanie klientów i ich późniejsze utrzymanie. Wirtualne Media podają, że Netflix do 2023 roku wypuścił 55 gier, ale w tym roku firma ma zamiar rozszerzyć swoje portfolio o dodatkowe 70 tytułów.

Co ważne, Netflix na razie nie pobierał dodatkowej opłaty od użytkowników za dostęp do gier. Ma się to nie zmienić nawet u członków planu Basic with Ads, ale w ich przypadku nie będzie istniała możliwość pobierania gier.

Do tej pory gry Netfliksa nie uchodzą za zbyt popularne wśród subskrybentów tego serwisu. Według Apptopii, do sierpnia 2022 roku tylko mniej niż 1 proc. użytkowników zdecydował się na pobranie gier od Netfliksa.

PB