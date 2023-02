Nie tylko dla introwertyków. Najbardziej odludny dom w Szkocji na sprzedaż

Nieruchomość, która zdobyła tytuł "najbardziej samotnego domu w Wielkiej Brytanii" została wystawiona na sprzedaż. Cena wywoławcza położonego w pobliżu klifów Strathy domu z czterema sypialniami wynosi 150 tys. funtów. Nowi nabywcy napotkają drobne problemy, tj. co zrobić, gdy piłka wpadnie im do wody.

fot. Timsharp03 / / Shutterstock

Cisza i spokój, wspaniałe widoki na Ocean Atlantycki i nikogo w promieniu kilku kilometrów - to tylko niektóre zalety domu w Strathy Point uznawanego za najbardziej wysunięty na północ punkt Szkocji. W pobliżu znajduje się bowiem wspaniała plaża, z której można obserwować m.in. delfiny, wieloryby i foki.

Poza czterema sypialniami, nowi nabywcy będą mieli do dyspozycji przyzwoitej wielkości salon, kuchnię, łazienkę, garderobę i piwnicę na węgiel. W garażu miejsce znajdzie się nie tylko dla samochodu, ale i rowerów. Olejowe ogrzewanie i podwójne szyby powinny zapewnić odpowiednie ciepło podczas wietrznych zim.

Najbardziej interesujące jest najbliższe sąsiedztwo. W odległości około 3 km od domu znajduje się stara latarnia. Za nią dopiero umieszczone są domy innych mieszkańców. I pub. Do pierwszego sklepu i małej restauracji trzeba jechać prawie 17 km. Wypad do większego miasta - Thurso - to już 40-kilometrowa podróż w jedną stronę.

