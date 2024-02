USA mają problem? Duży niemiecki bank ostrzega

Niemcy zapłacą ponownie to, co Rosjanie "zajumali"? Szef MSZ o reparacjach Niemcy przyznają, że mają dług moralny wobec Polski. Zabiegamy o to, żeby to poczucie winy znalazło swój materialny wyraz. Ponieważ przez osiem lat PiS nic nie załatwił, to uważamy, że niech teraz to Niemcy wymyślą, jak przywrócić ład moralny, przywrócić Polakom poczucie, że Niemcom jest przykro i chcą w tej sprawie coś zrobić"- powiedział szef MSZ Radosław Sikorski.