Nie tylko Braun. Czarnek ogłasza zbiórkę dla rodzin Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali aresztowani w Pałacu Prezydenckim i doprowadzeni do aresztu śledczego Warszawa - Grochów. Przemysław Czarnek zapowiada wsparcie dla przyjaciół. Rozpoczynamy zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika" - powiedział w Radiu ZET.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Do niecodziennych scen doszło we wtorek popołudnia w Pałacu Prezydenckim. Policja weszła do budynku pod nieobecność Andrzeja Dudy i zatrzymała skazanych prawomocnym wyrokiem posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po godz. 22 zostali oni doprowadzeni do aresztu śledczego Warszawa - Grochów.

W połowie grudnia 2023 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani w tzw. aferze gruntowej na karę dwóch lat pozbawienia wolności. "Nie czujemy się winni, nie czujemy się skazani. Zostaliśmy prawomocnie ułaskawieni przez pana prezydenta" - komentowali na świeżo wyrok sądu.

Poza politycznym wsparciem obozu Zjednoczonej Prawicy Kamiński i Wąsik mogą także liczyć na wsparcie finansowe od swoich przyjaciół i sympatyków. Zbiórkę dla osadzonych zapowiedział były minister edukacji Przemysław Czarnek.

- Rozpoczynamy zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika. To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, żony się modlą na różańcach – mówił w Radiu ZET Czarnek.

To nie pierwsza "polityczna" zrzutka w Polsce. W grudniu po skandalicznych wydarzeniach w Sejmie internauci ochoczo wsparli finansowo posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Choć zbiórki prowadzone na zrzutka.pl zostały zablokowane, to na konto Fundacji Osuchowa założonej przez Grzegorza Brauna trafiło łącznie 220 tysięcy złotych. Dalszych wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto fundacji.

JM