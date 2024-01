"Nie stać mnie na kredyt hipoteczny". Brytyjski minister narzeka i rezygnuje

Poparcie dla Izraela? Partia Pracy bada, czy jej się to opłaca Brytyjska opozycyjna Partia Pracy bada, na ile proizraelskie stanowisko jej lidera Keira Starmera spowodowało utratę muzułmańskich wyborców i czy może ją to kosztować niezdobycie samodzielnej większości w tegorocznych wyborach do Izby Gmin - podał w środę dziennik "The Guardian".