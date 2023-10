Nie są przywiązani do własności. Ci młodzi Europejczycy wolą wynajmować, niż mieszkać z rodzicami. Jak wypada Polska?

W niektórych krajach UE ponad 50% młodych mieszkańców korzysta z najmu. Sprawdzamy, gdzie dwudziestolatkowie najczęściej wybierają ten sposób zamieszkania.

Nawet osoby nieszczególnie zainteresowane rynkiem mieszkaniowym mogą zdawać sobie sprawę, że w takich europejskich krajach jak np. Niemcy, Holandia oraz Szwajcaria najem jest wyjątkowo popularny. Często prezentowane informacje na ten temat znajdziemy w bazie danych Eurostatu. Bardziej interesujące mogą być jednak statystyki, które pokazują udział najemców wśród młodych mieszkańców poszczególnych krajów rozwiniętych gospodarczo. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zaprezentować właśnie takie dane, które rzadko pojawiają się w krajowych mediach.

Niemcy są tylko jednymi z europejskich rekordzistów

Wspomnianych informacji o popularności najmu wśród młodych osób (z grupy wiekowej 20-29 lat) nie znajdziemy w bazie danych Eurostatu. Odpowiednie statystyki prezentuje natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Co ciekawe, analitycy OECD wykorzystali informacje zebrane właśnie przez Eurostat. Są one jednym ze źródeł danych, które posłużyły do przygotowania poniższego wykresu. Widzimy na nim ogólny udział gospodarstw domowych zasiedlających wynajmowane lokum oraz analogiczny wynik dla gospodarstw domowych, które składają się z osób w wieku 20-29 lat. Warto zaznaczyć, że chodzi zarówno o najem rynkowy, jak i najem za preferencyjne czynsze.

Analizowany wykres prezentuje sytuację z końca minionej dekady, co jednak nie stanowi problemu, ponieważ dane dotyczące popularności różnych rodzajów zamieszkania nie zmieniają się szybko. Jak nietrudno zauważyć, w przypadku wszystkich porównywanych krajów mamy do czynienia z odsetkiem młodych najemców wyższym niż wynik obliczony dla całej populacji. Do grona rekordzistów można zaliczyć Szwajcarię, gdzie w wynajmowanym lokum mieszka niemal 80% młodych osób. W Niemczech, Austrii oraz Danii analogiczny wynik przekracza 60%.

Na drugim biegunie znajdziemy Litwę oraz Słowację, czyli dwa kraje zorientowane na własność mieszkaniową i nieposiadające dużych rynków najmu. W ich przypadku udział gospodarstw domowych (20-29 lat) zasiedlających wynajmowane lokum nie przekracza 20%. Wynik niewiele większy niż 30% odnotowano dla Łotwy, Estonii i Czech.

Jaki jest udział młodych najemców w przypadku Polski?

Bardziej uważni czytelnicy mogli zauważyć, że na wykresie brakuje Polski. Przyczyną jest oczywiście brak odpowiednich informacji, które mogłoby wykorzystać OECD. Opisywana sytuacja to kolejny dowód, że polski rynek najmu jest nieco zaniedbany pod względem zbierania danych oraz regularnych badań. Istnieje jednak pewien sposób na częściowe sprawdzenie popularności najmu wśród młodszych mieszkańców Polski. Mianowicie trzeba posłużyć się informacjami Eurostatu, który podaje udział wynajmujących gospodarstw domowych z dzieckiem/dziećmi na utrzymaniu. Można przypuszczać, że w zdecydowanej większości przypadków są to młodsi lokatorzy. Grupa osób samotnych jest trudniejsza do analizy, bo Europejski Urząd Statystyczny nie wyróżnił w niej np. młodych singli i żyjących samotnie emerytów.

Zaprezentowane w tabeli informacje potwierdzają, że w polskich warunkach najem wciąż nie jest popularnym rozwiązaniem wśród rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko. W grupie 24 analizowanych krajów Polska odnotowała szósty najniższy wynik (ex aequo z Estonią), który był znacznie mniejszy od unijnej średniej (14,5%). Mowa o wartości 6,3% jako odsetku polskich gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu, które wynajmowały lokum w 2022 r. Po odliczeniu najmu oferowanego przez gminy, spółdzielnie i TBS-y analogiczny wynik byłby jeszcze mniejszy. Niewielka popularność najmu wśród rodziców wiąże się z postrzeganiem tego rozwiązania jako przejściowego i z niewielkim odsetkiem długookresowych umów na rynku.

Natomiast oferta najmu lokali z publicznego zasobu nie jest atrakcyjna. W przypadku mieszkań z TBS-ów/SIM-ów chodzi głównie o dość wysoki poziom partycypacji (windowany przez rosnące koszty budowy). Oferta gmin zniechęca z kolei złym stanem zasobu komunalnego, restrykcyjnymi progami dochodowymi i odsetkiem niepłacących terminowo czynszu sąsiadów na średnim poziomie ok. 50%.

