Nie reparacje, a zadośćuczynienie. MSZ zapowiada rozmowy z Berlinem

Premier: Występując o reparacje, upominamy się o prawo do istnienia, którego nam odmówiono Występując o reparacje wojenne, upominamy się o prawo do istnienia, którego 84 lata temu odmówiono naszym przodkom. Nie możemy dopuścić, by w przyszłości zostało ono raz jeszcze podane w wątpliwość - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.