Nasze dzieci będą żyły w świecie skrajnie odmiennym, odwrotnym niż nasz. Jak rodzice mogą je do tego przygotować, które kompetencje poleca szlifować i dlaczego jest ogromną przeciwniczką ekranów w życiu najmłodszych - o tym w trzecim odcinku wideocastu i podcastu "Rodziconomia" mówi Jowita Michalska, założycielka i prezeska Digital University.

"Na całe szczęście moi rodzice nie popełniali tego strategicznego błędu i nie pytali mnie, co chciałabym robić w przyszłości", mówi w najnowszym odcinku "Rodziconomii" Jowita Michalska, szefowa Digital University, edukatorka w zakresie cyfrowych kompetencji. O tym, co poleca rodzicom w zamian, rozmawiamy z niedawno mianowaną ambasadorką cyfrowej Unii Europejskiej, a prywatnie mamą nastoletniej Jagody.

Wbrew pozorom, u źródła nie jest to rozmowa o technologiach, a przynajmniej nie tylko o nich. – To, czy nasze dzieci poradzą sobie z życiem, nie będzie wynikało z ich kompetencji technologicznych – zaznacza Michalska – ale z ich siły przetrwania, umiejętności bycia w stabilności emocjonalnej, a jednocześnie łagodnego i płynnego dostosowywania się do przeróżnych zmian, które będą je czekać. Tym samym, parokrotnie zresztą w trakcie całej rozmowy, zwraca uwagę na potrzebę zadbania nie tylko o tzw. twarde umiejętności programistyczne czy techniczne dzieci, co o ich kompetencje społeczne.

– Co z tego, że moje dziecko będzie potrafiło świetnie współpracować ze sztuczną inteligencją albo wspaniale kodować, skoro będzie miało ogromne lęki, problemy z kontaktem z rówieśnikami i będzie lgnęło do używek – pada z ust założycielki Digital University w odpowiedzi na pytanie o najbardziej dziś pożądane kierunki rozwoju dzieci i nastolatków.

Jak mówi, na pewno matematyka nie uratuje nas wszystkich i coraz trudniej określić, jaka powinna być definicja tak zwanej dobrej szkoły. Jowita Michalska pracuje właśnie nad autorską książką poświęconą przyszłości edukacji. Nie sposób w niej uciec od możliwości i zagrożeń, jakie dają nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Zalety? Personalizacja edukacji czy możliwość posiadania własnego tutora także przez dzieci niezamożne. Wyzwania? Choćby konieczność nauczenia dziecka, że taki tutor to nie przyjaciel i nie warto zadawać mu pytania "mam myśli samobójcze, co robić?", wymienia.

W 3 odcinku "Rodziconomii" z Jowitą Michalską rozmawiamy także o:

sposobach na oswajanie dzieci z nowymi narzędziami, jak ChatGPT,

kompetencjach miękkich, które warto rozwijać u dzieci i nastolatków,

blokadach rodzicielskich i konsekwencjach szerokiego korzystania z technologii przez najmłodszych.

