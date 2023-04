"Nie prześlesz dokumentów przez e-PIT". Problemy z działaniem e-Urzędu Skarbowego

Odkręć kurek z pieniędzmi ze zwrotu podatku Ulga podatkowa to sposób na niższy podatek dochodowy do zapłacenia lub wyższą kwotę zwrotu. Sprawdź, co można odliczyć w PIT. Wśród preferencji podatkowych jest m.in. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, ulga dla młodych oraz ulga dla pracujących seniorów. Podpowiadamy, o jakich ulgach warto pamiętać przy rocznym rozliczeniu PIT.