(Nie)porozumienie z nowymi pracownikami Banku Pekao

„Mówi się o zwolnieniach grupowych”, „kiedy nas zwolnią?”, „większość jest rozgoryczona” – piszą pracownicy byłego Idea Banku do Redakcji Bankier.pl i do związków zawodowych. Choć kwestie związane z przejęciem zatrudnionych przez Pekao miały być rozwiązane w lutym, na koniec miesiąca pozostali z rekomendacją związkowców „nie podpisujcie nowych umów”.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację. Od trzeciego stycznia 2021 roku pracownicy tego banku przeszli do Banku Pekao na mocy art. 23 (1) Kodeksy pracy z uwzględnieniem postanowień art. 123 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Na początku lutego informowaliśmy na łamach Bankier.pl, że ex-pracownicy Idea Banku nie otrzymali premii za IV kwartał 2020 roku, ani aneksów do umów. Sprawa została rozwiązana w połowie miesiąca, problemem pozostały warunki, jakie zaproponowano przejmowanym zatrudnionym.

Rozmowy bez rozmów

Jak dowiedzieliśmy się od czytelników Bankier.pl, pracownicy nawoływani są przez organizacje związkowe do niepodpisywania porozumienia, choć, jak się okazuje, nie wszyscy je jeszcze otrzymali.

„Cześć pracowników otrzymała aneksy, mój dział nie. Spora część pracowników ich nie otrzymała (inne działy). Codziennie ich ponaglamy i przypomnieliśmy zobowiązanie w mediach, że nastąpi do to końca lutego. Na razie nic nam nie przedstawiono. Nie mamy też wyjaśnionych warunków premii za pierwszy kwartał. My nie jesteśmy działem sprzedaży, ale również pracujemy operacyjnie, stad premie są ważnym składnikiem. Przede wszystkim jest problem komunikacyjny, bo pytania pracowników pozostają bez odpowiedzi. Pekao zwyczajnie nie odpisuje na kłopotliwe maile”, pisze do Redakcji Bankier.pl czytelnik.

O komentarz w sprawie i wyjaśnienie warunków poprosiliśmy biuro prasowe Pekao. W pytaniach przekazanych instytucji padły informacje o tym, że pracownicy nie znają zasad premiowania poza ogólnym stwierdzeniem, że będą one uznaniowe. Poprosiliśmy również o odpowiedź na pytanie, na jakich warunkach będą otrzymywane dodatki.

– W Banku Pekao obowiązują systemy premiowania zgodne z Polityką Wynagradzania oraz Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Od momentu przejścia zakładu pracy byłego Idea Banku do Banku Pekao, na bieżąco przekazujemy pracownikom informacje dotyczące ujednolicania warunków zatrudnienia. Nasz dział HR jest do dyspozycji pracowników i odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości, również w zakresie premiowania – mówi w rozmowie z Bankier.pl Karolina Maciaszek, kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej Banku Pekao S.A.

O tym, że pytania zatrudnionych pozostają bez odpowiedzi, świadczą e-maile wysłane na adres Redakcji. Pracownicy proszą również o interwencję związki zawodowe. – Zatrudnieni piszą do naszego związku, że czują się niezaopiekowani, że nie wiedzą, co z nimi będzie, dla części z nich nie są planowane szkolenia, mówią o sobie, że są obecnie piątym kołem u wozu. Być może pracodawca szykuje kolejne zwolnienia, ale nie otrzymujemy w tej kwestii wiążących odpowiedzi. Pierwszy raz spotykam się, aby zatrudniający tak zwlekał ze szkoleniami, wdrażaniem po przejęciu, ponieważ wiadomo, że im szybciej pracownicy będą gotowi do pracy, tym lepiej dla firmy – mówi Alicja Jędrych, szefowa związku zawodowego „Dialog 2005”.

Porozumienie bez porozumienia

Pracownicy zaczęli otrzymywać porozumienia, w których podane są nowe warunki. Oceniają je jako niekorzystne dla byłych zatrudnionych w Idea Banku. Związkowcy będą negocjować jego treść porozumienia w sprawie warunków zatrudnienia pracowników przejętych z Idea Banku, mimo że część załogi już przystała na warunki zaproponowane indywidualnie.

– Przysłali nam projekt porozumienia w sprawie zatrudnienia pracowników, bardzo ubogi, ale jeszcze nie zaczęliśmy negocjacji. Porozumienia, które w tej chwili budzą poważne zastrzeżenia. Co do zasady pracownicy przejęci powinni z marszu przejść pod układ zbiorowy w Banku Pekao S.A., natomiast to się nie zadziało. Problem jest szerszy, ponieważ pracownicy mają bardzo niskie wynagrodzenia zasadnicze, natomiast zarabiali na premiach. Inaczej wygląda to w Banku Pekao, mniej jest tutaj możliwości premiowych, jeśli chodzi o pracowników z obsługi klientów detalicznych, natomiast osoby, które obsługują klientów zamożnych oraz firmowych są zatrudnione na kontraktach menedżerskich, gdzie mają karty celów, zadania roczne i roczne premie o ile zrealizują zadania. Kiedy poznałam regulacje premiowe pracowników Idea Banku, zastanawiałam się, czy nie warto tym pracownikom zapewnić jakiegoś okresu przejściowego – mówi Alicja Jędrych z „Dialog 2005”.

Pracownicy proszą związki zawodowe o interwencję, a z maili, do których treści dotarliśmy wynika, że brak komunikacji i strach o miejsce pracy są zjawiskiem obecnie powszechnym. W jednej z wiadomości pada pytanie: „Czy prawdą jest, że oferowane nie są porozumienia o zmianie warunków pracy lecz całkowicie nowe umowy powiązane ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń dot. zdarzeń występujących przed datą obowiązywania nowej umowy, co może skutkować pogorszeniem warunków zatrudnienia?”. Związek podpowiada, że jeżeli w porozumieniu stron zawarte będą zapisy niekorzystne, niezrozumiałe lub budzące wątpliwość, to należy ich nie podpisywać (nie ma obowiązku podpisywania porozumienia od ręki). „Można poprosić o czas do zastanowienia, trzeba konsultować treść takiego porozumienia z nami, z prawnikiem. Zupełnie bezpiecznie jest odmówić zawarcia porozumienia, wtedy pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki umowy o pracę, w tym wypowiedzeniu musi podać przyczynę. Pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia zgłosić sprzeciw od objęcia go nowymi warunkami zatrudnienia, jeżeli tego nie zrobi, to nowe warunki obowiązują po upływie okresu wypowiedzenia”, tłumaczą organizacje pracownicze.

Pogorszenie bez formalnego pogorszenia

Jak trafnie zauważa jeden z czytelników Bankier.pl, który również przeszedł z Idea Banku do Pekao, nowe warunki nie zmieniają podstaw, jakie mieli oferowano pracownikom w poprzedniej instytucji. „Potraktowali nas za tanią siłę roboczą. W Pekao jest ustalona najniższa pensja, jej poziom jest wyższy niż propozycje dla pracowników ex IB. Dlaczego? No bo nie jesteśmy jeszcze na umowach Pekao, wiec ponoć nas ten zapis nie dotyczy. Związki potwierdziły, ze w proponowanych umowach Pekao wykorzystało wszystkie prawne możliwości, byśmy nie mogli się zwolnić z odprawą. Ponieważ w IB nie mieliśmy zapisu w umowie o pracę o premii, Pekao nie uznaje tego jako pogorszenia warunków. Nasze premie spadną o około 70 proc.”, podaje czytelnik w rozmowie z Bankier.pl.

Pytam zatrudnionego o to, w jaki sposób dokładnie pogorszą się warunki płacowe. „Co do premii będą w całości uznaniowe, także nikt z nas nie musi ich dostać za pierwszy i kolejne kwartały. Będzie to maksymalnie 12 proc. wynagrodzenia, ale w zależności od wyniku banku. Ostatnie premie to było 6-7 proc. Zachowanie podstaw z Idea Banku, zmniejszenie premii do 12 proc. i twierdzenie, że nie należy się nam odprawa, jest nieludzkie. Nie mieliśmy naszych premii w umowach, dlatego przy warunkach jak wyżej Pekao nic nie musi, więc tego nie robi. Nastroje są takie, że potraktowali nas źle i większość jest rozgoryczona. Ludzie się boją, nie każdy może sobie pozwolić na utratę pracy”, mówi pracownik przejęty przez Bank Pekao.