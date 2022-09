Nie najgorszy sierpień w branży budowlanej. GUS pokazał dane

fot. ABCDstock / / Shutterstock

Produkcja budowlano-montażowa była w sierpniu większa niż rok temu. Zaliczyła też wzrost dynamiki miesięcznej. Jednak według danych GUS do końca sierpnia rozpoczęto budowę znacznie mniejszej liczby mieszkań, zarówno w przypadku deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych niż rok temu oraz wydano mniej pozwoleń budowlanych.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu br. była wyższa o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 10,2%) oraz wyższa o 5,1% w stosunku do lipca br. roku (przed rokiem wzrost o 3,2%), prognoza mówiła o wzroście o 2,2 proc. mdm.

W lipcu roczna dynamika spadła do 4,2 proc., a eksperci nie byli zaskoczeni, zauważając „brak fundamentów pod poprawę sytuacji”, tymczasem sierpień przyniósł lepszy od konsensusu (4,3 proc.) odczyt i kolejny zygzak na wykresie tego wskaźnika, po tym gdy w czerwcu roczna dynamika wyniosła 5,9 proc., a w lipcu 4,2 proc. Jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. notowano w styczniu wzrost produkcji budowlano montażowej na poziomie 20,8 proc. rdr, w lutym 21,2 proc., a w marcu nawet 27,6 proc. – najwięcej od blisko czterech lat.

W stosunku do lipca 2022 roku zaobserwowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 8,9%, wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 4,2% oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 1,4% - poinformowali statystycy GUS.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Natomiast w skali roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków – o 25,7%, natomiast zmniejszenie w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 1,3% oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,6%. - wynika z danych GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 1,1% wyższym w porównaniu z lipcem 2022 roku – czytamy w komunikacie.

Według bankowych analityków z ING, mimo że budowa budynków nadal jest bardzo mocna, to trwa załamanie nowych inwestycji. Ponownie słabo radziły sobie branże powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi, gdzie odnotowano jednocyfrowe spadki produkcji - zauważyli eksperci na swoim twitterowym koncie.

"Struktura danych jest spójna z trendami obserwowanymi w poprzednich miesiącach. W budownictwie mieszkaniowym najprawdopodobniej kończone są rozpoczęte już projekty, a firmy starają się zapełnić istniejący jeszcze popyt na mieszkania. Załamanie nowych inwestycji pokazuje natomiast ich obawy o popyt w przyszłości, m.in. wobec dużego wzrostu stóp procentowych. Słaby wynik branż powiązanych z inwestycjami infrastrukturalnymi to najprawdopodobniej nadal wypadkowa tych samych czynników - m.in. silnego wzrostu kosztów produkcji, który utrudnia rozpisywanie nowych przetargów, czy braku środków z Funduszu Odbudowy" - wskazali analitycy ING, cytowani przez PAP.

Również eksperci z PKO BP uważają wzrost w segmencie budowy budynków za niespodziankę, ale zaznaczają, że branża w obecnym cyklu ma już za sobą szczyt produkcji.

Rynek budowlany szczyt wartości produkcji w obecnym cyklu ma już za sobą – poniżej szczytów znajduje się wartość produkcji w każdym z trzech głównych segmentów tego rynku. 2/3 pic.twitter.com/8N3KHnto5k — PKO Research (@PKO_Research) September 21, 2022

Główny Urząd Statystyczny przedstawił także wstępne dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca sierpnia. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. rozpoczęto budowę 148,9 tys. mieszkań, tj. o 23,4% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy ruszyli z pracami, które mają dać 85,1 tys. mieszkań (o 27,0% mniej), a inwestorzy indywidualni - 61,4 tys. (o 17,4% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,4% ogólnej liczby mieszkań – informuje GUS.

Ponadto w tym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 214,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (146,3 tys., wzrost o 2,4% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (65,4 tys., spadek o 20,7%) – wynika z danych urzędu.

Eksperci z PKO BP sugerują, że to sygnał chłodzenia rynku związanego m.in. z polityką monetarną prowadzoną przez RPP.

Wskaźniki rynku mieszkaniowego sugerują, że zbliża się ochłodzenie – w dwóch ostatnich miesiącach załamała się liczba nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych projektów. To pokłosie wyższych stóp procentowych, drogich materiałów i pogorszenia nastrojów konsumentów. 3/3 pic.twitter.com/Z8943c3JqZ — PKO Research (@PKO_Research) September 21, 2022

Zwiększyła się natomiast liczba mieszkań oddanych do użytku. Według wstępnych danych, w okresie styczeń- sierpień 2022 roku oddano do użytkowania 145,5 tys. mieszkań, tj. 1,8% więcej niż w roku ubiegłym - informuje komunikat.

MKu