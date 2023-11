Nie mają trzydziestki, a ich konta puchną od milionów. Zobacz, kto ma najwięcej

Spiderman, piosenkarz czy Jedenastka? Młodzi, piękni i bogaci. Magazyn "Heat" opublikował listę Brytyjczyków przed trzydziestką, którzy mogą pochwalić się co najmniej siedmiocyfrowymi kwotami na koncie. Jak się okazało, król jest tylko jeden. Zdeklasował on konkurencję o kilka długości.

fot. Backgrid AU/ BACKGRID/ MediaPunch / / Backgrid USA / Forum

Harry Styles jest numerem jeden na Wyspach nie tylko pod kątem liczby piosenek umieszczonych na listach przebojów, lecz także majątku. Okazuje się, że jego fortuna jest szacowana na 175 mln funtów. 29-letni piosenkarz i aktor zapracował na nią, m.in. będąc w trasie nieprzerwanie niemal od dwóch lat. Same zyski "Love on Tour" można pi razy oko określić na 508 mln funtów. Do tego podpisał kontrakt z Marvelem na pięć filmów, by wcielić się w rolę Erosa, a i Gucci przelewa mu za reklamę 8 mln funtów. Zyski czerpie także z linii kosmetyków Plub sygnowanych swoim nazwiskiem. Zarabia także na rynku nieruchomości.

Przeczytaj także Pierwszy milion koło 20 roku życia? Dla nich to realne

Na drugim miejscu uplasowała się Dua Lipa (zresztą podobnie jak w zeszłym roku). Wyliczono, że jej majątek może oscylować wokół 82,5 mln funtów (z 69,1 mln funtów w 2022 roku). Jej trasa koncertowa "Future Nostalgia" przyniosła zysk w wysokości 83 mln funtów. Piosenkarka zarabia nie tylko na muzyce, ale także projektowaniem ubrań dla Versace, występem syrenki w filmie "Barbie" i zaśpiewała piosenkę przewodnią, podcastem "At Your Service", w którym przeprowadza wywiady z laureatami Nagrody Nobla i rozmawia o wojnie w Ukrainie czy zaangażowaniem w internetowy klub książkowy (tak, żadna pomyłka). Miała także podpisać kontrakt z Porsche o wartości miliona funtów, dołączając giganta do długiej listy "swoich" współprac, wśród których można wymienić takie marki jak Adidas czy Pepe Jeans.

Podium zamyka Naill Horan z sumą 60,4 mln funtów na koncie. Ten irlandzki piosenkarz, podobnie jak Harry Styles, występował jako wokalista w One Direction. Bilety na jego trasy koncertowe wyprzedają się na pniu. Dodatkowo zadebiutował jako trener w programie "The Voice US", za które podobno zarobił 6 mln funtów za serię. Jako miłośnik golfa założył firmę Modest! Golf Management Company, której celem jest przekształcenie sportu z hobby dla seniorów w bardziej nowoczesną dyscyplinę, przyciągającą także młodych. Ten pomysł przyniósł mu tylko w zeszłym roku 177 tys. funtów.

Pierwszą piątkę zamykają muzycy, których kariery również zaczęły się w zespole One Direction: Liam Payne z 49,4 mln funtów i Zayn Malik z 38,5 mln funtów. Szóste miejsce przypadło KSI, zajmującemu się walkami bokserskimi, kanałem na YouTubie i... napojami energetycznymi z majątkiem o wartości 36 mln funtów. Kolejny, siódmy, jest Stormzy z 32,3 mln funtów, które zarobił m.in. na najnowszym albumie "This Is What I Mean". Co więcej, okazał się być bardzo dobrym inwestorem, fundując stypendia zapewniające lepszą integrację i stając się współwłaścicielem AFC Croydon Athletic. Ósmy na liście jest piosenkarz Lewis Capaldi z 23,9 mln funtów, pomimo odwołania części trasy koncertowej ze względów zdrowotnych (zdiagnozowano u niego zespół Tourette'a). Dziewiąte miejsce zajmuje gwiazda Spidermana - Tom Holland z 20,6 mln funtów, a tuż za nim uplasowała się Millie Bobby Brown, znana m.in. ze "Stranger Things" z 20 mln funtów na koncie.

"Stranger Things" wraca do gry. Netflix nie zamierza oszczędzać na gażach w nowym sezonie Finałowy sezon hitu "Stranger Things" będzie - jak zapowiadają twórcy - spektakularny, a także drogi - co widać po paskach wypłat m.in. nastoletnich aktorów. Ekipa wróciła do pracy, gdy tylko zakończył się strajk scenarzystów. Jednak aby ruszyły zdjęcia, musi się jeszcze zakończyć strajk aktorów.

Wśród młodych milionerów można wyróżnić grupę określaną złośliwie jako "nepotyczne dzieci", czyli osoby, które miały łatwiej na starcie ze względu na sławnych rodziców. W tej klasyfikacji pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich zajmuje nie kto inny jak Brooklyn Beckham z 10 mln funtów, które zarobił na kontraktach z Tiffany&Co, Pepe Jeans i mlekiem roślinnym Silk. Ta suma to dwukrotnie więcej niż zarabiają przeciętne "nepotyczne dzieci", tj. Lila Moss czy Gabriel Jagger.

Na świecie niekwestionowaną królową milionerów pozostaje Kylie Jenner z majątkiem szacowanym na 770 mln funtów. Najmłodsza członkini klanu Kardashian - Jenner ma 26 lat i zarabia szacunkowo 1,47 mln funtów za jeden post na Instagramie.

Top 5 międzynarodowych gwiazd:

Kylie Jenner, 26 lat, majątek 770 mln funtów Justin Bieber, 29 lat, majątek 559 mln funtów Miley Cyrus, 30 lat, majątek 260 mln funtów Ariana Grande, 30 lat, majątek 197 mln funtów Bad Bunny, 29 lat, majątek 72 mln funtów

Top 5 "nepotycznych dzieci":

Brooklyn Beckham, 24 lata, majątek 10 mln funtów Gabriel Jagger, 25 lat, majątek 4,5 mln funtów Lila Moss, 21 lat, majątek 4,2 mln funtów Dani Dyer, 27 lat, majątek 4 mln funtów Mabel, 27 lat, majątek 1,8 mln funtów

Pełna lista najbogatszych Brytyjczyków przed 30.:

Harry Styles, 30 lat, majątek 175 mln funtów Dua Lipa, 28 lat, majątek 82.5 mln funtów Niall Horan, 30 lat, majątek 60,4 mln funtów Liam Payne, 30 lat, majątek 49,4 mln funtów Zayn Malik, 30 lat, majątek 38,5 mln funtów KSI, 30 lat, majątek 36,1 mln funtów Stormzy, 30 lat, majątek 32,3 mln funtów Lewis Capaldi, 27 lat, majątek 23,9 mln funtów Tom Holland, 27 lat, majątek 20,6 mln funtów Millie Bobby Brown, 19 lat, majątek 20 mln funtów Jade Thirlwall, 30 lat, majątek 19,8 mln funtów Perrie Edwards, 30 lat, majątek 19 mln funtów George Ezra, 30 lat, majątek 16.3 mln funtów Sophie Turner, 27 lat, majątek 15 mln funtów Molly-Mae Hague, 24 lata & Tommy Fury, 24 lata, majątek 12 mln funtów Dave, 25 lat, majątek 10,9 mln funtów Sam Fender, 29 lat, majątek 10,9 mln funtów Jorja Smith, 26 lat, majątek 10 mln funtów, po raz pierwszy na liście Maisie Williams, 26 lat, majątek 9,4 mln funtów Saoirse Ronan, 29 lat, majątek 8,5 mln funtów Jodie Comer, 30 lat, majątek 8 mln funtów Asa Butterfield, 26 lat, majątek 7,7 mln funtów, po raz pierwszy na liście Jake Bugg, 29 lat, majątek 6,8 mln funtów Maya Jama, 29 lat, majątek 6,8 mln funtów Aitch, 23 lata, majątek 6,3 mln funtów, po raz pierwszy na liście Will Poulter, 30 lat, majątek 5 mln funtów, po raz pierwszy na liście Olivia Bowen, 29 lat, majątek 4,8 mln funtów, po raz pierwszy na liście Becky Hill, 29 lat, majątek 4,7 mln funtów, po raz pierwszy na liście Roman Kemp, 30 lat, majątek 4,7 mln funtów, po raz pierwszy na liście Amber Gill, 26 lat, majątek 4,6 mln funtów

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.