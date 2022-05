Nie ma porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji

Austria odrzuca embargo na rosyjski gaz i wyklucza przystąpienie do NATO

Minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg podtrzymał stanowisko Austrii co do odrzucenia embarga na rosyjski gaz, co potwierdził podczas sobotniej konferencji Global Europe w Salzburgu. Wykluczył też przystąpienie kraju do NATO - informuje agencja APA.