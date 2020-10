fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Kto nie musi płacić abonamentu? Opłata za korzystanie z urządzeń RTV jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które posiadają telewizory oraz radioodbiorniki w domu. Ustawodawca przewidział zwolnienia z abonamentu - m.in. dla seniorów powyżej 75 r.ż.

Osoby, które korzystają z odbiorników telewizyjnych oraz radiowych zobowiązane są do płacenia abonamentu 22,70 zł miesięcznie. Od przyszłego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała podwyżkę opłat za sprzęt RTV. Jednak nie każdy, kto posiada telewizor czy radio musi płacić.

Kto nie musi płacić abonamentu

– Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie – informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Po dopełnieniu na Poczcie Polskiej obowiązków formalnych zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu od zgłoszenia. Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje m.in.:

osobom, które ukończyły 75 roku życia ,

, osobom zaliczone do I grupy inwalidzkiej ,

, osobom niewidomym , których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., kombatantom będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osobom, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

DF