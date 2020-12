Duża awaria usług Google na całym świecie. Nie działa YouTube, Gmail, Dysk i Google Play

Bankier.pl

Trwa awaria usług Google. Nie działa m.in. YouTube, Gmail, Hangouts, Google Play, Arkusze, Dokumenty, Prezentacje, Formularze, Dysk oraz Kalendarz. Dostęp do części usług został już przywrócony.



Przed godziną 13 w poniedziałek (14 grudnia) pojawiły się pierwsze doniesienia o problemach z działaniem usług Google. W ciągu kilku następnych minut liczba zgłoszeń zaczęła gwałtownie rosnąć. Przez kilkadziesiąt minut nie działały wszystkie usługi Google: YouTube, poczta Gmail, Dysk, Prezentacje, Dokumenty, Arkusze, Formularze, Hangouts, Meet, Grupy Dyskusyjne,Google Classroom, Kalendarz oraz Google Play.

Zgłoszenia spływały od użytkowników na całym świecie. Obecnie część osób może już korzystać z usług, trwają prace nad całkowitym przywróceniem dostępu do pozostałych, potwierdza Google.

"Nie można wysłać wiadomości. Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie" - przeczytają użytkownicy podczas próby wysłania wiadomości e-mail za pośrednictwem Gmaila. "Chwilowo nie ma dostępu do Twoich Kontaktów. Dopóki to nie minie, mogą pojawiać się problemy" - czytamy w komunikacie na Gmailu. YouTube nie działa - internauci podczas próby zalogowania strony zobaczą powiadomienie "Something went wrong..."

"Niestety, Twoje konto jest chwilowo niedostępne. Przepraszamy za niedogodności i proponujemy spróbować ponownie za kilka minut. Bieżący stan usługi możesz sprawdzić w panelu stanu G Suite. Jeśli problem będzie się powtarzać, odwiedź Centrum pomocy" - wyświetla się komunikat podczas próby zalogowania się do Gmaila.

Oficjalna strona Google potwierdza awarię. Panel stanu Google Workspace wskazuje "przerwę w świadczeniu usług" wszystkich usług Google. Powód awarii na razie jest nieznany.

"Świadczenie usługi Gmail zostało już przywrócone dla niektórych użytkowników. Rozwiązanie obejmujące wszystkich użytkowników powinno być gotowe wkrótce. Pamiętaj, że jest to czas szacunkowy, który może się zmienić" - czytamy w najnowszym komunikacie Google zamieszczonym przy każdej usłudze w panelu stanu.

Gmail to bezpłatny serwis webmail stworzony i rozwijany przez Google. W październiku 2018 roku miał 1,5 mld użytkowników na całym świecie.

YouTube – serwis umożliwiające bezpłatne umieszczanie, ocenianie i komentowanie filmów.

Google Hangouts – komunikator internetowy służący do wysyłania wiadomości oraz telefonowania za pośrednictwem technologii VoIP. 9 maja 2017 roku firma ogłosiła, że Hangouts zostanie podzielone na dwie odrębne aplikacje: Google Meet służące do wideokonferencji oraz Google Chat służące do wysyłania wiadomości z wbudowanymi botami.

Google Play to internetowy sklep Google z aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android, ale z niektórych można także korzystać na laptopie czy komputerze stacjonarnym. Google Play powstało w wyniku przekształcenia Google Music (uruchomiony 11 listopada 2011) oraz Android Market.

Dysk Google - usługa do przechowywania i synchronizacji plików. Pozwala użytkownikom przechowywać pliki na swoich serwerach, synchronizować je na różnych urządzeniach i udostępniać. Dysk Google obejmuje Dokumenty Google, Arkusze i Prezentacje Google, pakiet biurowy umożliwiający wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, formularzy i innych elementów. Pliki utworzone i edytowane za pośrednictwem pakietu biurowego są zapisywane na Dysku Google.

Kalendarz Google – całkowicie darmowy kalendarz internetowy dostarczany przez Google. Pozwala swoim użytkownikom tworzyć i udostępniać publiczne kalendarze.

