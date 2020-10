Nie działa Librus. Paraliż w szkołach

Bankier.pl

Od 8 rano w poniedziałek nie działała podstawowa platforma do nauki zdalnej w szkołach podstawowych. Librus nie odpowiadał lub ładował się bardzo powoli, komentowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice na Twitterze.

Od dzisiaj (26 października) uczniowie klas podstawowych od 4 do 8 uczą się zdalnie. Od soboty w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa oraz nowe obostrzenia wprowadzone z powodu dynamicznie rosnącej liczby zachorowań na COVID-19.

Internauci od godziny 8 informowali o problemach z logowaniem do Librusa - jeżeli jest to w ogóle możliwe. Użytkownicy mieli problem z korzystaniem z podstawowych funkcji platformy, która w nie odpowiadała lub ładowala się bardzo powoli co uniemożliwiało prowadzenie zajęć.

Librus jest podstawowym narzędziem umożliwiającym komunikację nauczycieli z uczniami. Z pośrednictwem platformy zamieszczane są materiały na lekcje oraz zadania domowe. Nauczyciele w wystawiają tam także oceny.

Po godzinie 10 przedstawiciele firmy Librus poinformowali, że problemy z platformą zostały rozwiązane i "wszystko powinno działać".

Kliknij, aby przejść dalej / Bankier.pl

DF