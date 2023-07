Nie chcesz podawać numeru PESEL, wykupując receptę w aptece? Wcale nie musisz

Mając aplikację mojeIKP, można zrealizować e-receptę bez podawania w aptece numeru PESEL – przypomina Centrum e-Zdrowie.

MojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych funkcji Internetowego Konta Pacjenta. Można ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z Apple Store.

Aplikacja umożliwia m.in. łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań; sprawdzenie dawkowania przepisanego leku oraz upoważnienie medyka lub farmaceuty do wglądu w nasze dane medyczne.

"Chcesz zrealizować #erecepta bez podawania nr PESEL? Z aplikacją #mojeIKP to prosta sprawa" – wskazało centrum na Twitterze.

W aplikacji należy wybrać interesującą nas e-receptę, kliknąć kod QR, by go powiększyć i pokazać go farmaceucie do zeskanowania.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl