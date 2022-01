Kotecki: Nie byłbym zaskoczony, gdyby RPP podniosła we wtorek stopy o więcej niż 50 pb

fot. Piotr Waniorek / / FORUM

Ludwik Kotecki, kandydat senackiej większości do RPP, nie byłby zaskoczony, gdyby RPP podniosła we wtorek stopy procentowe o więcej niż 50 pb. Kotecki wypowiadał się w trakcie posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

"Podwyżka tak, a jaka - w sytuacji gdy prezes (NBP - PAP) mówi o 7-8 proc. inflacji średniorocznie, to on nas przygotowuje do być może nawet wyższej decyzji niż 0,5 pkt. proc. Nie byłbym zaskoczony, gdyby stopy wzrosły dziś więcej" - powiedział Kotecki.

Głównym zadaniem przyszłej RPP będzie sprowadzenie inflacji do celu, czyli 2,5 proc. - powiedział w trakcie posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych kandydat senackiej większości do RPP Ludwik Kotecki. Dodał, że nie może się to odbyć kosztem gospodarki.

"RPP odpowiada za stabilność cen w Polsce. Ta stabilność została zachwiana w ostatnim okresie i wydaje się, że nowa Rada, która będzie się tworzyć od stycznia, będzie miała bardzo duże zadanie związane z tym, by powrócić do celu inflacyjnego, który przypomnę, jest na poziomie 2,5 proc." - powiedział Kotecki.

"Musimy dbać o stabilność, ale nie kosztem gospodarki - trzeba mieć zawsze tę drugą stronę też na względzie. Prof. Belka powiedział kiedyś, że polityka pieniężna to nie nauka a sztuka i ja się z tym zgadzam" - dodał.

NBP nie powinien grać na osłabianie złotego

NBP nie powinien podejmować działań, które skutkowałyby osłabianiem złotego, bo skutkuje to wyższą inflacją - powiedział w trakcie posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych kandydat senackiej większości do RPP Ludwik Kotecki. Dodał, że rozwiązania Polskiego Ładu również będą działały proinflacyjnie.

"Kurs walutowy - to jest kolejna rzecz, która nie powinna się wydarzyć - granie na słabego złotego przez władze monetarne. Władze monetarne wysyłały bardzo silne sygnały, że im słabszy złoty tym lepiej. Oczywiście to było tłumaczone potrzebami eksporterów, ale oczywiście to jest czynnik proinflacyjny" - powiedział Kotecki.

Dodał, że Polski Ład jest dodatkowym czynnikiem, który będzie w jego opinii oddziaływał proinflacyjnie poprzez wzrost kosztów dla przedsiębiorców.

W grudniu 2020 r. NBP interweniował na rynku walutowym, tłumacząc swoje działania koniecznością ograniczenia presji aprecjacyjnej na polską walutę. (PAP Biznes)

