Nie będzie dywidendy od JSW. Skarb Państwa zdecydował

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku z 2022 r. na kapitał zapasowy, a tym samym braku wypłaty dywidendy. Mniejszościowi akcjonariusze proponowali podczas zebrania przeznaczenie na dywidendę nawet kilkudziesięciu złotych na akcję. Oba wnioski przepadły w głosowaniu.

Piątkowe WZA JSW dotyczyło podziału jednego z największych zysków za 2022 r. wypracowanych przez spółkę z GPW. Więcej w poprzednim roku zarobił tylko PKN Orlen. Propozycja przedstawiona przez zarząd JSW mówiła o przeznaczeniu całości, czyli 7,115 mld zł (zysk jednostkowy) na kapitał zapasowy, ale to akcjonariusze mieli zdecydować o ostatecznym podziale rekordowych zysków.

Pakiet kontrolny w akcjonariacie JSW o wielkości ponad 55,16 proc. akcji posiada Skarb Państwa.

Według relacji z WZA prowadzonej przez Puls Biznesu większość akcjonariuszy zagłosowała za propozycją zarządu o przeznaczeniu całości zysku na kapitał zapasowy. Odrzucili natomiast dwa wnioski w sprawie podziału zysku, które pojawiły się w czasie spotkania. Jeden proponował wypłatę dywidendy w wysokości 19,32 zł na akcję (w sumie 2,268 mld zł), drugi szedł dalej i zakładał poziom 30,30 zł dywidendy na akcję, czyli wypłatę w sumie 3,557 mld zł.

Kurs JSW rósł w ostatnim czasie, bo inwestorzy grali pod ewentualną inną propozycję podziału zysku, jaką WZA mogło zaproponować i przegłosować. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, kurs w czasie piątkowej sesji zyskiwał ponad 3 proc. W piątek rano pojawił się też materiał "Rzeczpospolitej" o coraz mniej prawdopodobnym podatku "windfall tax". Do piątkowego maksimum, kurs JSW zyskał od początku czerwca 20 proc.

Jednak, gdy od Skarbu Państwa na WZA nie wyszła inna propozycja (de facto sugerująca zgodę na propozycję zarządu), wzrosty skurczyły się do ok. 1 proc. Potwierdzony głosowaniem brak dywidendy sugerowanej przez mniejszościowych akcjonariuszy spowodował już spadki kurs JSW, które o godz. 11.30 wynosiły ok. -3,3 proc. Podjęta uchwała o zatwierdzeniu podziału zysku wg propozycji zarządu zakończyła temat tegorocznej dywidendy od JSW, a raczej jej braku.

Propozycja zarządu o braku dywidendy budziła uzasadnione kontrowersje, szerzej opisane w artykule „Smutny akcjonariusz JSW”. W skrócie, po pierwsze była niezgodna z przyjęta polityka dywidendową spółki, która jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Po drugie, oznaczała brak dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem, kiedy był on największy w historii działalności spółki i jednocześnie przedłużał dywidendową posuchę o kolejny rok. Ostatni raz JSW wypłaciła dywidendę w 2019 r., wypłacając 1,71 zł na akcję. W 2022 roku JSW wypracowała zysk w przeliczaniu na jedną akcję na poziomie 64,40 zł.

Zarząd tłumaczył, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2022 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". Do spłaty pożyczek z PFR pozostało ok. 600 mln zł.

Podczas piątkowego WZA akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie zarządu JSW ze swojej działalności. W głosowaniu za oddano 73,39 mln głosów, 211 tys. oddano przeciw, ponad 600 tys. - wstrzymało się, relacjonował "Puls Biznesu".