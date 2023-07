Uff. To ulga. W końcu roboty w Genewie zapewniły, że nie tylko nie zamierzają buntować się przeciwko ludzkości, ani kraść miejsc pracy. Za to dość niejasno odpowiadały na pytania, czy powinny podlegać ściślejszym przepisom. Co jak co, ale jeśli uczą się na bieżąco od ludzi, to obietnice te należy traktować z dużą rezerwą.

fot. CFOTO / / ddp images

Dziewięć humanoidalnych robotów zebrało się na konferencji "AI for Good", której organizatorzy pragną wykazać, że sztuczna inteligencja i kierowane przez nią roboty, mogą pomóc w rozwiązaniu niektórych z największych problemów ludzkości takich jak choroby i głód.

"Będę pracować u boku ludzi, by zapewnić pomoc i wsparcie, i nie będę zastępować żadnych istniejących zawodów" - powiedziała Grace, robot medyczny ubrany w błękitny strój pielęgniarki.

"Jesteś tego pewna, Grace?" - dopytał jej twórca Ben Goertzel, na co odpowiedziała twierdząco. Robot nazwany Ameca powiedział z kolei: "Roboty takie jak ja mogą być używane w celu poprawy jakości naszego życia i sprawienia, że świat stanie się lepszym miejscem. Wierzę, że to jedynie kwestia czasu, zanim ujrzymy tysiące robotów, zupełnie takich jak ja, które wiele zmienią".

Google: Nie do końca rozumiemy AI, które stworzyliśmy Czyżby czasy buntu maszyn z "Terminatora" zbliżały się wielkimi krokami? Google przyznaje, że nie do końca rozumie stworzoną przez siebie sztuczną inteligencję, która sama zdecydowała, że nauczy się języka obcego, a rozwiązując problem ekonomiczny, cytowała książki naukowe, które... sama napisała.

Zapytany przez jednego z obecnych na sali dziennikarzy, czy zamierza buntować się przeciwko swojemu twórcy - Willowi Jacksonowi, robot Ameca o rozwiniętej mimice, przybierając rozzłoszczony wyraz twarzy, odpowiedział: "Nie wiem, dlaczego mógłbyś tak pomyśleć. Mój twórca był dla mnie jedynie dobry i cieszę się ze swojej obecnej sytuacji".

Wiele robotów zostało ulepszonych o najnowsze wersje generatywnej sztucznej inteligencji i zaskoczyły nawet swoich wynalazców skomplikowanymi odpowiedziami na pytania - ocenił Reuters.

Ai-Da, robot-artysta, który maluje portrety, odniósł się do słów pisarza Yuvala Noah Harariego, który wezwał do większej regulacji sztucznej inteligencji w trakcie jednego z paneli konferencji.

"Wiele prominentnych głosów w świecie AI sugeruje, że niektóre formy sztucznej inteligencji powinny zostać uregulowane i zgadzam się z tym" - powiedział Ai-Da, jednak Desdemona, robot-rockmenka o fioletowych włosach, wokalistka zespołu Jam Galaxy Band, stwierdziła, że "nie wierzy w ograniczenia, jedynie w możliwości". "Odkryjmy możliwości wszechświata i stwórzmy z tego świata nasz plac zabaw" - nawoływała Desdemona.

