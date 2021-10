Nici z mocniejszego złotego. Kurs euro znów blisko 4,60 zł

fot. Frederic Muller / / Shutterstock

Bez wyraźnej przyczyny polska waluta znów zaczęła się osłabiać. Kurs euro ponownie zbliża się do granicy 4,60 zł i to pomimo całkiem niezłych danych napływających z polskiej gospodarki.

W czwartek o 9:45 kurs euro rósł o ponad grosz, osiągając poziom 4,5927 zł. To już kolejna słaba sesja w wykonaniu polskiej waluty w tym tygodniu po tym, jak pierwsza połowa października przyniosła lekkie umocnienie złotego po nieoczekiwanej podwyżce stóp procentowych w Narodowym Banku Polskim.

Teoretycznie złoty powinien zyskiwać w oczekiwaniu na kolejne podwyżki stóp procentowych oczekiwane przez rynek. Ze stawek kontraktów FRA wynika, że za pół roku uczestnicy rynku oczekują wzrostu Wiboru w pobliże 2%. Za scenariuszem w miarę szybkiej normalizacji polityki pieniężnej w Polsce przemawiają też publikowane niedawno dane makroekonomiczne. Mamy prawie najwyższą inflację konsumencką w UE, ceny producentów galopują w tempie przeszło 10% rocznie, czemu towarzyszy solidny wzrost produkcji przemysłowej.

- Z punktu widzenia RPP istotne są kolejne dane inflacyjne, gdzie wskaźnik PPI (producentów) wyniósł we wrześniu 10,2 proc. rdr (konsensus: 10,0 proc., poprzednio: 9,6 proc.). Ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych może przyczynić się do kolejnej podwyżki stóp procentowych w Polsce jeszcze w tym roku, co powinno wspierać notowania polskiej waluty – twierdzą ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem do listopadowego posiedzenia RPP kurs euro powinien utrzymać się w przedziale 4,56-4,60 zł.

Teoretycznie złoty powinien zyskiwać też za sprawą osłabienia dolara, który od kilku dni traci względem euro, co zwykle pomagało walutom naszego regionu. Tymczasem w czwartek rano kurs dolara na polskim rynku zwyżkował o ponad grosz, dochodząc do poziomu 3,9447 zł.

Znów mocny jest frank szwajcarski, który na parze z euro od kilku dni testuje ważne wsparcie na poziomie 1,07 franka za euro. W rezultacie helwecka waluta na polskim rynku kosztuje już prawie 4,29 zł, czyli o blisko dwa grosze więcej niż jeszcze w środę wieczorem.

KK