Newag dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne dla Kolei Śląskich

Koleje Śląskie podpisały w środę z Newagiem umowę na trzy nowe pociągi (z dwoma dodatkowymi w prawie opcji) oraz usługi serwisowe. Czteroczłonowe składy mają być dostarczane w 2025 r.

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

To efekt mniejszego z dwóch przetargów na nowe pojazdy dla Kolei Śląskich, które ogłoszono w marcu br. Oba zamówienia dotyczą pociągów czteroczłonowych - ogółem 25 egzemplarzy w zamówieniu podstawowym. W prawie opcji zamówienia mogą zostać zwiększone łącznie do 35 pociągów.

Sfinalizowany w środę przetarg na zakup trzech pojazdów, z opcją nabycia dwóch dodatkowych, to własne postępowanie Kolei Śląskich. Ze względu na liczbę pytań, dopiero 6 września br. mają zostać otwarte oferty w drugim przetargu na 22 jednostki plus opcjonalnie osiem (postępowanie to realizuje KŚ dla woj. śląskiego na pojazdy kupowane dla przewoźnika przez samorząd województwa przy wsparciu funduszy UE).

Do obu postępowań nawiązał w środę marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. "W tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej transport kolejowy jest dla nas kluczowy i ten wielki przetarg, który urząd organizuje, a którego beneficjentem będzie spółka, to naprawdę rzecz bez precedensu w historii Kolei Śląskich" – zaznaczył.

Chełstowski podkreślił, że transport kolejowy wiąże się z wielkimi kosztami dla województwa - w tym roku woj. śląskie poprzez umowę in house z Kolejami Śląskimi dopłaca do tego typu przewozów prawie 370 mln zł. Wyjaśnił też, że środowa umowa jest możliwa dzięki zgodzie Sejmiku Woj. Śląskiego na dokapitalizowanie wojewódzkiego przewoźnika.

Prezes Kolei Śląskich Patryk Świrski przypomniał, że ostatnia umowa na nowe pociągi dla spółki została podpisana w 2016 r., a zrealizowana w 2020 r. "Potrzeby taborowe są nieskończone dlatego, że chcemy, aby nasze usługa była realizowana w sposób nie tylko bezpieczny, ekologiczny, ale również z właściwym taktem - oczekiwanym przez naszych pasażerów" – zaznaczył Świrski.

Prezes Newagu Zbigniew Konieczek zapewnił, że wszystkie zamówienia spółka od lat realizuje terminowo. Zadeklarował, że jeżeli zamawiający szybko zdecyduje się na realizację prawa opcji, wykonawca dostarczy pierwsze trzy pociągi w pierwszej połowie 2025 r., a kolejne w tym samym roku.

Przetarg Kolei Śląskich dotyczył elektrycznych zespołów trakcyjnych czteroczłonowych o prędkości eksploatacyjnej 160 km/h, z co najmniej 186 miejscami siedzącymi i łącznej liczbie miejsc co najmniej 390. Przewidziano po osiem drzwi na każdą stronę pociągu.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia chodzi o zespoły trakcyjne wraz ze świadczeniem usług serwisowych do wykonania pierwszej naprawy poziomu P4 (co 1 mln km, co osiem lat). Opcja - poza dwoma pociągami - może dotyczyć wydłużenia usług serwisowych do drugiej naprawy P4.

Pierwsze dwa pociągi w tym zamówieniu powinny zostać dostarczone nie później, niż w dwa lata od podpisania umowy (chyba że wykonawca zaoferuje krótszy termin), a pozostałe - nie później niż w 25 miesięcy od podpisania umowy.

W tym zamówieniu jedyną ofertę złożył Newag, oferując cenę 127,5 mln zł za zamówienie podstawowe oraz 112,9 mln zł brutto za realizację prawa opcji w pełnym wymiarze.

Większe zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego obejmuje 22 nowe elektryczne zespoły trakcyjne i świadczenie usług serwisowych do końca 2035 r. Prawo opcji dotyczy dostawy kolejnych ośmiu pociągów tego samego typu, a także przedłużenie usług serwisowych do wykonania drugiej naprawy poziomu P4 – nie dłużej niż do końca 2043 r.

Pierwszy pociąg z zamówienia podstawowego ma zostać dostarczony do połowy 2026 r., a dalsze - po dwa w kolejnych miesiącach. Zamówienie ma być współfinansowane środkami programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (w działaniu pod nazwą: Regionalny tabor kolejowy).

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Obecnie na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów. Większość z nich kupiono przy wsparciu Funduszy Europejskich. (PAP)

autor: Mateusz Babak

