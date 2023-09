"Neutralizujemy siły armeńskie". Azerska operacja w Górskim Karabachu

Azerbejdżan rozpoczął "operację antyterrorystyczną" w Górskim Karabachu. Armenia wzywa Rosję na pomoc Siły zbrojne Azerbejdżanu rozpoczęły "operację antyterrorystyczną" w separatystycznym regionie Górskiego Karabachu, zamieszkanym głównie przez ludność ormiańską - przekazano we wtorek w komunikacie ministerstwa obrony w Baku. Używa artylerii, samolotów i dronów w ataku na Górski Karabach; zginęło co najmniej pięć osób, a 80 zostało rannych - poinformowały we wtorek po południu armeńskie władze Górskiego Karabachu.