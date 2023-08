Neuca optymistycznie patrzy w przyszłość. Rynek apteczny stabilnie rośnie

Po stabilnym i dynamicznym wzroście rynku hurtu aptecznego w pierwszym półroczu Neuca obserwuje zmianę tendencji w trzecim kwartale. W drugim półroczu spodziewa się dynamiki wzrostu na poziomie 5-6 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wideokonferencji.

fot. Wojciech Szabelski / / Materiały dla mediów

"Rynek dystrybucji hurtowej leków w Polsce był w pierwszym półroczu stabilny i dynamiczny. Ten wzrost rynku był rozłożony proporcjonalnie na oba kwartały – w każdym dynamika wyniosła ok. 10 proc. Oprócz tego, że był dynamiczny, był też zrównoważony, czyli poszczególne czynniki w podobny sposób wpływały na ten wzrost - zarówno czynnik inflacyjny, jak i ilościowy. Dokładała się do tego sprzedaż nowych produktów pojawiających się na rynku. Na początku trzeciego kwartału obserwujemy zmianę tej tendencji. Wraz z rosnącą inflacją widać spadek elastyczności popytu i przy wysokiej - 10 proc. inflacji - spada liczba opakowań o ok. 4-5 proc., co nadal daje dobrą dynamikę w okolicach 5-6 proc. rynku. Spodziewamy się, że ta tendencja będzie zachowana do końca roku" - powiedział prezes Piotr Sucharski.

Prezes ocenił, że mogą pojawić się czynniki, które będą pozytywnym impulsem.

"Od początku września pojawi się nowa lista leków z ceną urzędową (...), to na pewno będzie pozytywny impuls dla rynku i dobra informacja dla pacjentów. (...) Nominalnie rynek wzrośnie również wraz z zatwierdzoną ustawą refundacyjną" - dodał.

Zdaniem Sucharskiego, krótkookresowo najważniejszą zmianą regulacyjną będzie zmiana marży urzędowej.

"Cały rynek dystrybucji leków to ok. 40 mld zł, z czego 30 proc. to leki z ceną urzędową. Nasz udział w tym rynku to ok. 30 proc., więc ok. 3,6 mld zł sprzedaży w naszym portfelu to leki z ceną urzędową i taka wartość będzie objęta tym wzrostem" - dodał.

Neuca podała w raporcie, że przychody ze sprzedaży w segmencie hurtowej dystrybucji leków w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 5,5 mld zł, co stanowi wzrost o 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W drugim kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży w segmencie hurtowej dystrybucji leków osiągnęły poziom 2,7 mld zł (+6 proc. rdr).

Rynek hurtu aptecznego odnotował w drugim kwartale 2023 roku 10,1 proc. wzrost wartości na skutek zarówno wzrostu wolumenu, jak i podwyżek cenowych. Wartość rynku hurtu aptecznego po sześciu miesiącach 2023 roku zwiększyła się o 10,1 proc. rdr.

Grupa Neuca w drugim kwartale osiągnęła 31,1 proc. udziałów w rynku hurtu aptecznego. W obszarze aptek niezależnych udziały spadły do poziomu 37,9 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. mniej niż w drugim kwartale 2022 r.

Wiceprezes Grzegorz Dzik pytany, czy Neuca planuje kolejne akwizycje w 2023 r. ocenił, że nie są planowane istotne przejęcia.

"Nie spodziewamy się kolejnych istotnych akwizycji do końca bieżącego roku, może za wyjątkiem pojedynczych zakupów w obszarze przychodni medycznych" - dodał. (PAP Biznes)

