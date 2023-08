Neuca nie jest na sprzedaż. Większościowi właściciele komentują szokujące doniesienia w sprawie farmaceutycznego giganta

Pakiet kontrolny notowanej na GPW Neuki, zajmującej się hurtowym obrotem leków miał być przejęty przez konsorcjum chińskich firm - sugerował jeden z zagranicznych portali biznesowych. Sensacyjne doniesienia zostały szybko zdementowane przez spółkę, a główni akcjonariusze wydali jednoznaczne oświadczenie.

Neuca to wyceniany na blisko 3,4 mld zł lider w hurtowej dystrybucji leków w Polsce. Ponadto prowadzi przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, ma w swoim portfelu amerykańską spółkę zajmującą się badaniami klinicznymi oraz spółki odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych.

Razem z firmami Pelion i Farmacol odpowiada za ok. 70 proc. wartości sprzedaży farmaceutyków do aptek, z czego sama Neuca pokrywa ponad 30 proc. Hurt apteczny, odpowiada za ponad 90 proc. przychodów grupy.

Ostatnio było głośno o spółce, ponieważ wymienia się ją jako jednego z beneficjentów podpisanej w tym tygodniu przez prezydenta nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej, która zakłada m.in. podwyższenie marży hurtowej, bezpłatne leki dla kobiet w połogu oraz podniesienie podstawy limitu finansowania i refundację leków bez recepty.

Ten i kilka innych wątków dotyczących polskiego rynku farmaceutycznego i Neuki opisał szeroko na swoich stronach portal „The European Business Review” w artykule opublikowanym 22 sierpnia. Całość jest jednak często oparta na domysłach, przywołuje nieoficjalne informacje albo wręcz plotki i pogłoski – jak zaznaczono.

Chodzi o ten artykuł dotyczący Neuki. - Informacje w nim zawarte dotyczące sprzedaży akcji NEUCA przez kluczowych akcjonariuszy nie są prawdziwe – napisał Paweł Bernat, dyrektor komunikacji i Public Affairs. (europeanbusinessreview.com)

Chińskie lobby

Najistotniejsze było to, że autor czy też autorzy, którzy nie podpisali się pod swoim tekstem, sugerowali, że trwają rozmowy na temat przejęcia pakietu kontrolnego Neuki, obecnie należącego do Wiesławy Herby i Kazimierza Herby (w sumie 53,11 proc. akcji), przez konsorcjum chińskich firm, wśród których wskazano np. państwową Sinopharmę.

Według artykułu miały krążyć pogłoski, że azjatyckie konsorcjum, wspierane przez „wpływowych przywódców partii w rządzie partii komunistycznej”, wydało znaczne kwoty na lobbowanie w sprawie przyjęcia przez Sejm ustaw wspierających pozycję rynkową Neuki.

W artykule poruszono całe spektrum spraw związanych wpływem rzekomego przejęcia na rynek farmaceutyczny w Polsce, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w jednym z kluczowych obszarów związanych z ochroną zdrowia, a nawet zahaczając o jego ewentualny wpływ na stosunku UE-Chiny i wykorzystania przez Państwo Środka Polski jako bramy do rynku farmaceutycznego w Unii.

Znalazła się też teza, że kilkukrotny wzrost biznesu Neuki, był możliwy m.in. dzięki korzystnym regulacjom branży, zwłaszcza po tym jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy.

Reakcja Neuki

Na kursie artykuł nie zrobił żadnego wrażenia, ale nie pozostał bez odpowiedzi władz Neuki, której dział relacji inwestorskich wydał jednoznaczny komentarz, który prezentujemy niżej.

„W związku z publikacją artykułu w The European Business Review informujemy, że informacje w nim zawarte dotyczące sprzedaży akcji NEUCA przez kluczowych akcjonariuszy nie są prawdziwe” – napisał Paweł Bernat, dyrektor komunikacji i Public Affairs.

„Podziwiamy wyobraźnię autorów i cieszymy się, że zauważają sukces, jaki na przestrzeni ostatnich 35 lat odniosła Neuca. Sukces ten nie wynika jednak ze wsparcia ze strony jakiegokolwiek rządu, a ciężkiej pracy i zaangażowania naszych pracowników” – czytamy dalej.

„To prawda, że Neuca odgrywa kluczową rolę w polskim systemie dystrybucji i to prawda, że podjęła wiele działań na rzecz polskiego społeczeństwa, również w okresie pandemii COVID. Jesteśmy jednak firmą całkowicie prywatną, zbudowaną przez całkowicie polski kapitał i taką zamierzamy pozostać” podkreślił niektóre wątki Bernat.

WAŻNE! Na stronie internetowej publikujemy oświadczenie w całości, wraz z oświadczeniami dwóch głównych akcjonariuszy Wiesławy Herby i Kazimierza Herby.

„Ubolewamy nad faktem, że żaden dziennikarz reprezentujący wspomniany tytuł nawet nie próbował nawiązać z nami kontaktu. Nie weryfikował również żadnej z przedstawionych w artykule tez. Opublikowany artykuł realizuje cele lobbingowe wymierzone przeciw ustawom istotnym dla całej polskiej branży farmaceutycznej” – podsumował.

Dla wzmocnienia przekazu głos zabrali także główni akcjonariusze Neuki w krótkim oświadczeniu, które spółka rozesłała do redakcji 23 sierpnia. Do tej pory artykuł na portalu "The European Business Review" nie został o niego zaktualizowany.

"Oświadczam, że nie zamierzam sprzedawać posiadanych przeze mnie akcji. Nie prowadziłam/nie prowadziłem rozmów na temat takiej sprzedaży z przedstawicielami firm chińskich ani żadnych innych. Jesteśmy firmą polską - zbudowaną przez Polaków i moim zamiarem jest utrzymanie posiadanych akcji w polskich rękach" Wiesława Herba i Kazimierz Herba.

Michał Kubicki