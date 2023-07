Niedostępne mecze w WP Pilot - zarzuty UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurencji zarzuca Netwizor, spółce z grupy WP Holding, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów - poinformował urząd w komunikacie.

Według UOKiK, spółka Netwizor promowała swoją ofertę hasłami, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczy wskazanych w reklamach WP Pilot. Tymczasem na oferowanych kanałach transmitowana jest zaledwie połowa sportowych rozgrywek, o czym przekazy reklamowe nie informowały.

"Dostęp do określonych wydarzeń sportowych – transmisji meczy danej ligi piłkarskiej czy występów konkretnego zawodnika, są dla wielu widzów kluczowe przy wyborze oferty przedsiębiorcy i decyzji o zakupie jego usług. Reklama wykorzystująca kontekst konkretnych rozgrywek i udział konkretnych sportowców nie może pomijać istotnych informacji. Konsumenci mają prawo oczekiwać, że hasła reklamowe będą rzetelne i niewprowadzające w błąd. W przypadku oferty WP Pilot mogli oczekiwać, że jeśli wykupią dostęp do kanałów Eleven Sports, to rzeczywiście nie przegapią żadnego meczu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd podał, że postępowanie przeciwko Netwizor może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. obrotu lub obowiązkiem zrekompensowania konsumentom poniesionych strat.

Prezes UOKiK nie wyklucza również dalszych kroków wobec Eleven Sports w związku z możliwością wprowadzania kibiców w błąd. Trwa analiza zebranego materiału dowodowego, w tym reklamacji konsumentów w tej sprawie, w toku postępowania wyjaśniającego. (PAP Biznes)

