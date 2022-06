Netto chce wprowadzić nocną zmianę 15 minut po niedzieli niehandlowej. Związkowcy przeciw

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo z 06.05.2022 r. dot. konsultacji propozycji zmian w treści Regulaminu Pracy (w paragrafie 11(1) oraz w paragrafie 13) w Netto Sp. z o.o., obowiązującego od 17 marca 2021 r., OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Uzasadnienie:

OM NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przy obecnej liczbie pracowników zatrudnionych w sklepach, proponowana zmiana może uniemożliwić zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników na poszczególnych zmianach dziennych. Tym bardziej, że po konsultacjach z pracownikami, można stwierdzić, że obecna liczba pracowników zatrudnionych w sklepach jest niewystarczająca, pracownicy są przemęczeni i pracują w ogromnym stresie starając się spełnić oczekiwania pracodawcy.

Ponadto, proponowane zmiany do Regulaminie Pracy doprowadziłyby do tego, że czas pracy rozpoczynałby się w godzinach nocnych, natomiast pracodawca nie proponuje rozwiązań dot. dojazdu pracowników do pracy (w nocy przerwa w pracy komunikacji miejskiej), również pracownicy dojeżdżający z okolicznych miejscowości mieliby utrudniony dojazd do pracy.

Wysokość wynagrodzenia w Netto Sp. z o.o. nie daje możliwości dojazdu do pracy samochodami „Taxi”, a wielu przypadkach byłoby to konieczne.

Reasumując, OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany do Regulaminu Pracy w Netto Sp. z o.o., stojąc na stanowisku, że pracodawca biorąc pod uwagę zmiany w planie dostaw powinien kierować się szeroko rozumianym dobrem firmy i wziąć pod uwagę możliwości pracowników tym bardziej, że pracownicy zatrudnieni w firmie są filarem zakładu pracy.