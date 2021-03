Netflix zapowiedział premiery dziewięciu nowych polskich produkcji

fot. Vantage_DS /

Filmy "Prime Time" Jakuba Piątka i "Hiacynt" Piotra Domalewskiego, a także seriale "Rojst'97" Jana Holoubka, "Sexify" Piotra Domalewskiego oraz "Axis Mundi" Kasi Adamik i Olgi Chajdas - to niektóre spośród dziewięciu polskich produkcji zapowiedzianych przez Netflix. Pierwsze premiery - już w kwietniu.

Szczegóły dotyczące nowych produkcji - które będą dostępne w Polsce i ponad 190 krajach - zaprezentowano podczas wtorkowej konferencji prasowej. Jak podkreślił Łukasz Kłuskiewicz odpowiadający za pozyskiwanie lokalnych treści w Europie Środkowo-Wschodniej, Netflix zwiększa zaangażowanie na polskim rynku wierząc, że "produkcje mocno zakorzenione w danej kulturze, jej historii i emocjonalności, mogą być interesujące nie tylko dla widzów lokalnie, ale mają szanse powodzenia na całym świecie". "Polscy twórcy potrafią tak przenieść te opowieści na ekran, by były uniwersalne i zrozumiałe dla globalnej publiczności. Chcemy współpracować z polskimi reżyserami, scenarzystami, producentami i innymi utalentowanymi członkami ekip, dawać im pole do rozwoju ich kreatywnych wizji. Chcemy dalej inwestować w polski przemysł filmowy - widzimy tu ogromny potencjał" - mówił, cytowany w komunikacie.

Już 14 kwietnia polscy widzowie będą mogli obejrzeć pełnometrażowy debiut fabularny Jakuba Piątka "Prime Time", którego światowa premiera odbyła się podczas tegorocznego festiwalu Sundance. Jak podał Netflix, jest to "trzymający w napięciu dramat psychologiczny, którego akcja toczy się pod koniec 1999 roku". "Sebastian dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego i bierze dwoje zakładników. Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, a dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko" - czytamy. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia, w pozostałych - m.in. Magdalena Popławska, Dobromir Dymecki i Cezary Kosiński.

Wiosna przyniesie również premierę serialu "Sexify" Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego. W ośmiu odcinkach poznamy historię ambitnej studentki informatyki (w tej roli Aleksandra Skraba), która postanawia stworzyć aplikację pozwalającą "zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby swoich rówieśników". Razem z koleżankami (granymi przez Marię Sobocińską i Sandrę Drzymalską) dziewczyna odkrywa kobiecą siłę i seksualność. W filmie zobaczymy też m.in. Małgorzatę Foremniak, Bartosza Gelnera i Cezarego Pazurę.

Latem planowana jest premiera "Rojst'97" Jana Holoubka. Akcja serialu rozpoczyna się w trakcie "powodzi stulecia", w 1997 r. "Nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym +Kuriera+. Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań" - opisuje fabułę dystrybutor.

Również latem Netflix zaprezentuje debiutancki film Daniela Markowicza "Bartkowiak", czyli opowieść o zawodniku MMA, który zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo "postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie". "Zmuszony do powrotu przez niespodziewaną śmierć bliskiej osoby, przejmuje klub nocny Ring. Po drodze, wraz z córką swojego byłego trenera, wkracza w groźny świat przestępczy. Próbując rozwikłać tajemnicę z przeszłości, wpadają w kłopoty oraz narażają się niebezpiecznym i wpływowym ludziom. W rolę Tomka Bartkowiaka wciela się Józef Pawłowski. Na ekranie towarzyszą mu: Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior" - czytamy.

"Hiacynt" Piotra Domalewskiego - to jedna z propozycji na jesień. Film, utrzymany w konwencji kina noir, przenosi widzów do lat 80. Opowiada o młodym milicjancie (granym przez Tomasza Ziętka), który wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W obsadzie znaleźli się także m.in. Hubert Miłkowski, Ada Chlebicka, Tomasz Schuchardt i Agnieszka Suchora.

Kolejnym jesiennym tytułem będzie serial "Otwórz oczy" Anny Jadowskiej i Adriana Panka, czyli "tajemnicza historia o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji i nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach".

W pierwszej połowie 2022 r. ofertę Netfliksa wzbogaci serial "Axis Mundi" Kasi Adamik i Olgi Chajdas o studentce medycyny, która zostaje wplątana w intrygę konfrontującą ją "ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw". "To historia oparta na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa, a także na tym, co owe legendy i mity przemilczały. To także uniwersalna opowieść o dorastającej kobiecie, która musi określić swoją tożsamość i odnaleźć to, co jest jej wewnętrzną życiową siłą" - poinformował serwis.

W 2022 r. planowane są także premiery m.in. filmu "Jak pokochałam gangstera" Macieja Kawulskiego, czyli sequela "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", a także seriali "Zachowaj spokój" Michała Gazdy i Bartosza Konopki oraz "Wielka woda" Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka. (PAP)

autorka: Daria Porycka

