Netflix z reklamami. Platforma ma taki pomysł

fot. mustafaclk / / Shutterstock

Netflixowa twierdza upadła. Już niebawem zostaną wprowadzone do platformy reklamy. "Jest to konieczne, aby móc się rozwijać" - przyznaje Reed Hastings, jeden z dyrektorów generalnych firmy.

"Jednym ze sposobów na zwiększenie rozpiętości cen abonamentów jest wprowadzenie tańszych planów subskrypcyjnych, ale z dodatkiem reklam" powiedział dyrektor generalny ds. produktów Greg Peters w wywiadzie dotyczącym zarobków firmy za pierwszy kwartał, który został opublikowany na serwisie Youtube [cały wywiad poniżej].

"Ci, którzy śledzili Netflix, wiedzą, że sprzeciwiałem się reklamom i jestem wielkim fanem prostoty subskrypcji. Ale jestem jeszcze większym fanem wyboru konsumenckiego, a właśnie dzięki reklamom umożliwimy chętnym wykupienie abonamentu za niższą kwotę" - dodaje.

Na razie jest to pomysł, którego realizacja potrwa. Nie podano żadnych konkretów kiedy i w jaki sposób mają zostać wprowadzone na platformę reklamy. Sami dyrektorzy oceniają możliwość wprowadzenia takich subskrypcji na rok, do dwóch lat.

Wcześniej Netflix poinformował o spadku liczby subskrybentów na całym świecie, co odbyło się na wycenie ich akcji. Za ten stan rzeczy częściowo, zdaniem kadry zarządzającej platformą, odpowiada coraz zwiększa konkurencja na rynku streamingowym. Z prawie 222 mln użytkowników Netflix nadal jest liderem, ale jego wzrost znacznie się zmniejszył, a ma coraz mniej dostępnych opcji, aby odwrócić ten trend. Jednak niedawny wzrost cen spowodował, że zarówno w USA, jak i Kanadzie, stał się najdroższą platformą filmowo - serialową.

Netflix przez lata odrzucał pomysł dodawania treści sponsorowanych, argumentując to m.in. kwestiami prywatności czy zawiłości podczas integracji reklam, stworzonych na zamówienie firm z interfejsem platformy. Tutaj można przejść do kolejnego "za" wpuszczeniem innych treści - rynek reklam online dynamicznie się rozwija, co pozwala "zlecać dopasowanie ich do naszych standardów firmom zewnętrznym, a my będziemy trzymać się od tego z daleka, pozostając po prostu wydawcą" wyjaśniał Greg Peters.

Jak na razie nie ma planów testowania reklam na poszczególnych rynkach. "Po prostu wejdziemy w to lub nie" - dopowiada dyrektor generalny. "Nigdy nie mów nigdy" - zakończył wypowiedź Reed Hastings.

Pozostaną oczywiście opcje bez reklam.

